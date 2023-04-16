Вчені виявили ген, який формує ризик серцевого нападу

Науковці Школи медицини Університету Вірджинії у США ідентифікували ген, за допомогою якого можна спрогнозувати ризик серцевого нападу.

Відкриття також може допомогти виявляти причини судинних недуг, як-от атеросклероз, повідомляє Університет Вірджинії у США.

Нове відкриття ідентифікує ген, який керує цілою мережею генів і процесів. Його назва – FHL5.

За даними дослідження, коли цей ген був найбільш активним, клітини починали накопичувати занадто багато кальцію. Це могло призводити до інфарктів та інсультів.

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"Кальцифікація – ключовий крок у розвитку атеросклерозу, накопиченні шкідливих бляшок в артеріях, що може призвести до інфарктів, інсультів та інших серйозних проблем зі здоров’ям.

Крім того, надлишкова активність генів сприяла іншим критичним клітинним активностям, пов’язаним із захворюваннями судин", – наголошують вчені.

Ідентифікація гену FHL5 надає важливе уявлення про генетичні фактори, які сприяють судинним захворюванням, вважають науковці.

"Ми сподіваємося, що ця робота послужить шаблоном для майбутніх досліджень, щоб вивчити функціональні наслідки порушення ключових регуляторів у стінці судини", – сказав головний дослідник з Центру Університету Вірджинія Клінт Міллер.

За його словами, вивчаючи ключовий регулятор у стінці судин серця, науковці виявили низку взаємодій, які можуть пояснити, чому деякі люди мають більший ризик розвитку поширених серцево-судинних захворювань.

Науковець вірить в те, що ці знання допоможуть лікувати хворобу ще до того, як вона призведе до небезпечних для життя серцево-судинних станів.

Науковці пояснюють, що не лише малорухливий спосіб життя, куріння та вживання шкідливої їжі збільшують ризик, зокрема, ішемічної хвороби серця. Успадкований генетичний матеріал також формує ризик.

Наприклад, при ішемічній хворобі серця вчені визначили, що гени, які впливають на ризик захворювання, можна знайти в більш ніж 300 місцях на хромосомах, що є величезною областю для дослідження.

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