Рідна мова, якою розмовляє людина, може впливати на її мозок – дослідження

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 березня 2023

Вчені з Інституту когнітивних функцій людини та мозку Макса Планка в Лейпцигу знайшли докази того, що мова, якою ми розмовляємо, впливає на наш мозок.

Це одне з перших досліджень, яке показало відмінності між мозками людей, які мають різні рідні мови, пише Medical Xpress.

Науковці за допомогою магнітно-резонансної томографії дослідили мізки носіїв німецької та арабської мов і виявили відмінності в деяких його частинах. 

Порівнявши МРТ мозку 94 носіїв різних мов, науковець Сюеху Вей з’ясував, що мова, якою спілкується людина, моделює зв’язки в мозку, які можуть лежати в основі нашого мислення.  

Фото: ZeninaAsya/Depositphotos

Під час дослідження носії німецької мови показали сильніший зв’язок у мовній мережі лівої півкулі, ніж носії арабської мови.  

За словами науковців, такі висновки можуть бути пов’язані зі складним синтаксисом німецької мови, який зокрема зумовлений ​​вільним порядком слів.

"Зв’язки у мозку модулюються навчанням й навколишнім середовищем у дитинстві, що впливає на обробку та когнітивне мислення в мозку дорослої людини. 

Наше дослідження дає нове уявлення про те, як мозок адаптується до когнітивних вимог", – пояснив науковець Альфред Анвандер.

В майбутньому це дослідження допоможе науковцям більше дізнатися про міжкультурні відмінності людей. 

Нагадаємо, мозок може зістаритися від надмірного споживання алкоголю та тютюну.

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