У МОЗ хочуть переглянути перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій

У Міністерстві охорони здоров’я хочуть переглянути перелік безкоштовних послуг в рамках Програми медичних гарантій.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час "круглого" столу, присвяченого проблемам приватної медицини у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у МОЗ хочуть виокремити перелік послуг, які не входять до Програми медичних гарантій.

"Якщо подивитися закон про фінансові гарантії та підзаконні акти, то ПМГ, здається, включає в себе все. Але якщо ми відкриємо очі, прийдемо до медзакладів, то побачимо, що це неправда. І нам потрібно зрозуміти, що саме ПМГ не включає.

Віктор Ляшко. Фото з Facebook

Ми розуміємо, що важко врегулювати список того, що включає ПМГ, і перейшли на інший рівень: давайте врегулюємо те, що не включає ПМГ. Тоді у нас буде проактивний перелік так званих платних послуг у державі, на якому можна розвивати наступний етап", – пояснив міністр.

Тарифи на безкоштовні медичні послуги, які надаються в рамках програми медичних гарантій, найближчим часом навряд будуть фінансуватися приватними інвесторами, які б змогли покрити частину видатків на них.

За словами міністра, найближчим часом "навряд вдасться підняти тарифи на такий рівень, що це було цікаво всім".

"Ми звернулися, зокрема, до економістів для того, щоб вони могли промоделювати, де є місце" приватним інвестиціям у системі охорони здоров'я", – зазначив Віктор Ляшко.

Серед актуальних питань, також – рівень медицини у повоєнній Україні.

За словами міністра, Україна має знайти ефективний механізм співоплати для надання доступу до якісних медпослуг.

Співоплата – це частина вартості послуги, яку оплачує пацієнт, або його страховка. Співоплата може працювати як у комунальній лікарні, так і в приватній.

"Ми розуміємо позицію ВООЗ, вони чітко говорять, що співоплата – це поліпшення якості медичної допомоги для тих, хто може заплатити. Якщо дивитися на післявоєнну економічну ситуацію в Україні, то кількість бідних категорій населення збільшуватиметься в рази, вона вже зараз збільшується, тому що економічно ми просідаємо. Але це не означає, що ми маємо відмовитися від співоплати, ми маємо про неї говорити", – наголосив Віктор Ляшко.

Раніше ми розповідали, які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами.





