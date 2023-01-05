Які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами – пояснює МОЗ

Взимку через погодні умови підвищується ризик травмуватись.

У Міністерстві України здоров’я нагадали, які послуги для пацієнтів є безкоштовними у медичних закладах, що уклали договір з НСЗУ.

Медична допомога у випадку травми входить у Програму медичних гарантій і є безоплатною.

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"Платити за неї пацієнт не повинен, за надану медичну послугу сплачує НСЗУ з коштів держави", – кажуть у відомстві.

Якщо людина травмувалася і після цього не може рухатись та відчуває різкий біль, потрібно викликати "швидку".

У безоплатний пакет медичної допомоги в стаціонарі входять:

інструментальні та лабораторні обстеження;

полегшення, зняття чи усунення симптомів захворювання;

знеболення та медикаментозна терапія;

хірургічні операції, післяопераційний моніторинг пацієнта і подальша медикаментозна терапія;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

медична реабілітація в гострому періоді.

Якщо госпіталізація не потрібна, пацієнт отримує медичну допомогу амбулаторно, направлення від сімейного лікаря до травматолога в цьому разі не потрібно.

Амбулаторна допомога включає діагностику, а також лікування травм та реабілітацію.

"Це та допомога, яку пацієнт отримує від лікарів вузької спеціалізації. Таких як лікар-хірург чи лікар ортопед-травматолог. Ці фахівці можуть обстежити пацієнта в амбулаторних умовах чи лікувати в умовах денного стаціонару, провести необхідні лікувальні процедури або вирішити питання щодо потреби хірургічного втручання", – пояснюють у МОЗ.

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Якщо після травми пацієнт потребуватиме реабілітації, то це також передбачено Програмою медичних гарантій.

НСЗУ оплачує послуги з медичної реабілітації у гострому періоді, яка передбачена в пакетах медичних послуг, що надаються в стаціонарних умовах, а також у післягострому та довготривалому періодах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що роботи у разі травми голови.