Які послуги в українських лікарнях є безкоштовними для людей з травмами – пояснює МОЗ

Взимку через погодні умови підвищується ризик травмуватись.
У Міністерстві України здоров’я нагадали, які послуги для пацієнтів є безкоштовними у медичних закладах, що уклали договір з НСЗУ.
Медична допомога у випадку травми входить у Програму медичних гарантій і є безоплатною.
"Платити за неї пацієнт не повинен, за надану медичну послугу сплачує НСЗУ з коштів держави", – кажуть у відомстві.
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Якщо людина травмувалася і після цього не може рухатись та відчуває різкий біль, потрібно викликати "швидку".
У безоплатний пакет медичної допомоги в стаціонарі входять:
- інструментальні та лабораторні обстеження;
- полегшення, зняття чи усунення симптомів захворювання;
- знеболення та медикаментозна терапія;
- хірургічні операції, післяопераційний моніторинг пацієнта і подальша медикаментозна терапія;
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
- медична реабілітація в гострому періоді.
Якщо госпіталізація не потрібна, пацієнт отримує медичну допомогу амбулаторно, направлення від сімейного лікаря до травматолога в цьому разі не потрібно.
Амбулаторна допомога включає діагностику, а також лікування травм та реабілітацію.
"Це та допомога, яку пацієнт отримує від лікарів вузької спеціалізації. Таких як лікар-хірург чи лікар ортопед-травматолог. Ці фахівці можуть обстежити пацієнта в амбулаторних умовах чи лікувати в умовах денного стаціонару, провести необхідні лікувальні процедури або вирішити питання щодо потреби хірургічного втручання", – пояснюють у МОЗ.
Якщо після травми пацієнт потребуватиме реабілітації, то це також передбачено Програмою медичних гарантій.
НСЗУ оплачує послуги з медичної реабілітації у гострому періоді, яка передбачена в пакетах медичних послуг, що надаються в стаціонарних умовах, а також у післягострому та довготривалому періодах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що роботи у разі травми голови.
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