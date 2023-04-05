На Одещині врятували жінку, яка стікала кров’ю через укус кота

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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5 квітня 2023

На Одещині кіт вкусив жінку за плече, через що у постраждалої почалася кровотеча.

Про це повідомили у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Як розповіли "Українській правді. Життя" у центрі, 58-річна жінка гралася зі своїм домашнім котом та почала його дражнити. Тварина сильно подряпала їй обидві руки, а потім вчепилася зубами за внутрішню частину ліктя, де проходить променева артерія  судина великого кола кровообігу, яка виходить із плечової артерії.

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"Жінка спочатку сама вирішила зупинити кровотечу, і це забрало деякий час. Коли вона стала почуватися гірше і побачила велику кількість крові, то викликала "швидку"кажуть медики. 

 Фото: PantherMediaSeller/Depositphotos

Фельдшерська бригада прибула на місце уже за 7 хвилин. З'ясувалося, що кішка прокусила пацієнтці променеву артерію, через що почалася артеріальна кровотеча та геморагічний шок.

Постраждалій наклали джгут і поставили крапельницю. Фельдшеру довелося викликати іншу бригаду медиків, які стабілізували стан жінки та доправили її до лікарні.

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