Львівські медики вперше в Україні пересадили дитині шкіру від посмертного донора

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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5 квітня 2023

У Львові вперше в Україні пересадили шкіру від посмертного донора однорічній дитині, яка отримала 25% опіків тіла.

Історію порятунку маленького Андрія розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Хлопчик вилив на себе кип’яток, коли його матір відволіклась на приготування їжі. 

"Малюк потягнув чайник за дріт і перелив на себе кип’яток. Дитя одразу доправили в опіковий блок лікарні", – розповідають медики.

 Маленький Андрійко з мамою і медперсоналом. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Команда анестезіологів всю ніч намагалася стабілізувати стан однорічної дитини. Попри те, що лікарям вдалося це зробити, шкіра хлопчика у деяких місцях була настільки уражена опіками, що вже не змогла б відновитися самостійно, додають у медоб’єднанні.

В результаті опікові хірурги пересадити Андрійкові шкіру від посмертного донора. Цей метод уже давно застосовують медики за кордоном, утім в Україні цей випадок – перший. До цього кроку львівські медики готувалися кілька років. 

 Процес операції з пересадки донорської шкіри. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

За їхніми словами, така операція стала  можливою, зокрема, завдяки минулорічним змінам до закону про трансплантацію

"На базі одного із найбільших опікових центрів створили перший в західних регіонах України Банк шкіри", – повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Знявши верхні уражені фрагменти тканини, опікові хірурги закрили рани хлопчика донорською шкірою. Вона приживається, а перебувати на тілі пацієнта може до кількох тижнів. 

 Маленький пацієнт з мамою. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

"Мета такої пересадки – захистити обпечені ділянки та створити максимально природні, необхідні для якнайшвидшого загоєння ран умови", – наголосили медики.

Вони додали, що вже за кілька тижнів після операції Андрійко був готовий до наступного кроку – закриття рани власною шкірою.

У Першому медоб’єднанні розповіли, що хлопчик вже вдома. До медзакладу повертається лише на перев'язки. 

 Перший пацієнт з пересадки шкіри з посмертного донора з мамою. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Далі на нього чекає реабілітація. Тепер найголовніше завдання для батьків – робити спеціальні вправи з Андрійком, аби сповільнити ріст рубців.

"Донорська шкіра має низку переваг порівняно із синтетичними замінниками і сприяє підготовці рани до закриття власною шкірою. У США, наприклад, застосовують донорську шкіру для лікування вже близько 40 років з 1984-го. 

На жаль, раніше ця технологія не була доступною в Україні", –  зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров‘я України.

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