В Україні за 2022-й рік зробили 384 операції з пересадки органів

В Україні у 2022 році провели 384 операції з трансплантації органів. Це на 20% більше, ніж у 2021-му.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Трансплантацію органів в Україні наразі проводять 32 медичні центри.

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За рік в Україні зробили:

275 операцій з пересадки нирок;

74 – печінки;

35 – серця.

Найбільше пересадок у 2022-му виконали у Першому медичному об’єднанні Львова, Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова та клініці "Оберіг".

Поступово збільшується відсоток органних трансплантацій від померлого донора: від 53,7 % у 2021 році до 55 % у 2022 р.

"Це говорить про здатність вітчизняної системи охорони здоров’я працювати під час війни та усвідомлення родичами померлих, як їхнє рішення про згоду на трансплантацію органів допомагає рятувати життя іншим українцям. Висловлюємо їм глибоку подяку за розуміння важливості і цінності такого рішення", – кажуть у МОЗ.

Також за минулий рік провели 223 пересадки гемопоетичних стовбурових клітин: 192 – дорослим пацієнтам і 31 – дітям.

Трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин проводять у 9 українських клініках. У трьох з них – НДСЛ "Охматдит", Київський центр трансплантації кісткового мозку та Черкаський обласний онкологічний диспансер – для пересадки використовуються стовбурові клітини людини, яка не є родичем пацієнта.

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У МОЗ нагадують, що стати потенційним донором стовбурових клітин можна, зареєструвавшись в Українському реєстрі потенційних донорів.

"Процедура доєднання до реєстру не складна: спочатку потрібно зареєструватися на сайті, отримати тест-набір зі спеціальними паличками, якими необхідно взяти мазки із внутрішньої поверхні щоки, а потім – відправити їх фонду", – пояснюють у МОЗ.

Нагадаємо, у київській лікарні "Охматдит" провели унікальну операцію: посмертно донором печінки став 17-річний хлопець. Він загинув в автокатастрофі, а батьки дали згоду на трансплантацію. Таким чином, вдалося врятувати дівчину з вродженою хворобою.