Приблизно кожна шоста людина у світі страждає від безпліддя – ВООЗ

Приблизно кожна шоста людина у світі (глобальний показник – 17,5%) страждає від безпліддя.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

За даними ВООЗ, різниця у статистиці між країнами з високим, середнім і низьким рівнем доходу – незначна: на безпліддя страждає 17,8% населення держав з високим рівнем доходу та 16,5% – з низьким і середнім.

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"Для мільйонів людей у ​​всьому світі шлях до батьківства може бути важкодоступним, а то й неможливим", – сказав генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: vadimphoto1@gmail.com /Depositphotos

Він зазначив, що доступ до послуг з відновлення репродуктивного здоров’я є основним способом отримати високі шанси стати батьками. Однак, у більшості країн такі послуги є недофінансованими та недоступними для населення через вартість, соціальну стигму та обмежений доступ.

У більшості країн лікування безпліддя здебільшого фінансується приватним коштом, що часто призводить до величезних фінансових витрат.

На тлі цього гендиректор ВООЗ заявив, що наразі існує нагальна потреба розширити доступ до профілактики, діагностики та лікування безпліддя.

Крім того, на думку професора репродуктивної медицини австралійського університету Фліндерса Келтона Тремеллена, зростання рівня ожиріння в усьому світі та тенденція відкладати народження дітей призводять до більшого глобального рівня безпліддя.

Висновки, викладені у звіті, ґрунтуються на понад сотні досліджень, проведених протягом 1990-2021 роками.

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Нагадаємо, українські науковці заявили, що знайшли ген, що відповідає як за розлади статевого розвитку, так і безпліддя.