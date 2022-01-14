Куріння, ожиріння, цукор: чому до 2050 року деменція буде у 153 млн людей?

До 2050 року у всьому світі близько 153 мільйонів людей будуть мати деменцію.

Майже 7 млн таких випадків будуть спричинені курінням, ожирінням і високим рівнем цукру в крові.

Відповідне дослідження опублікували у журналі The Lancet, повідомляє Medical News Today.

Наукова група Global Burden of Disease (GBD) проаналізувала 635 світових досліджень під керівництвом дослідників з Вашингтонського університету в Сіетлі та за підтримки Фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Вони провели перше дослідження, яке прогнозує розвиток деменції для 195 країн світу.

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Деменція – це порушення функцій головного мозку, зокрема здатності запам’ятовувати, думати або приймати рішення, які заважають виконувати повсякденну діяльність, пишуть у Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Хвороба вражає людей по-різному, але фахівці виділяють три стадії:

Рання стадія: забудькуватість і втрата уявлення про час і місце.

забудькуватість і втрата уявлення про час і місце. Середня стадія: ранні симптоми стають більш очевидними, спілкування може ускладнитися, а зміни в поведінці можуть супроводжувати підвищену забудькуватість і розгубленість.

ранні симптоми стають більш очевидними, спілкування може ускладнитися, а зміни в поведінці можуть супроводжувати підвищену забудькуватість і розгубленість. Пізня стадія: людина повністю потребує догляду, стає неактивною.

З 1990 року по 2016 рік кількість випадків деменції зросла на 117%.

Станом на 2019 рік в усьому світі 57,4 млн людей жили з деменцією.

Тепер науковці прогнозують збільшення кількості випадків деменції втричі до 2050 року.

Причому в Західній Європі зростання випадків деменції буде значно меншим, ніж на Близькому Сході та в Африці.

Науковці запевняють, що поширення деменції з віком значною мірою пов’язане зі збільшенням кількості та старінням населення. Однак 7 млн прогнозованих випадків захворювання будуть спричинені способом життя людини.

Усі ці цифри можуть бути вищими, якщо врахувати інші фактори ризику, розповіла у коментарі Medical News Today провідна авторка дослідження Емма Ніколс.

"Нове дослідження [GBD] є яскравим нагадуванням про глобальну проблему деменції, що зростає", – сказав професор Барт Де Строупер з британського Інституту дослідження деменції, який не був учасником дослідження.

В інтерв’ю MNT він попередив, що вивчені фактори ризику є лише частиною загальної картини, а "генетика людини є принаймні таким же великим фактором ризику для деменції, як і спосіб життя".

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Команда GBD також давала прогнози щодо хвороби для різних країн світу.

Зокрема, кількість випадків у Сполученому Королівстві може зрости з 907 тис. до майже 1,6 млн до 2050 року.

Зростання прогнозують і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні – з 4,8 млн до 7,4 млн.

Показники для Східної Африки на південь від Сахари зростуть на 357% – з 660 тис. до понад 3 млн до 2050 року.

Північна Африка та Близький Схід мають найгірший прогноз: кількість випадків зросте на 367% – до 14 млн випадків деменції.

"Ми сподіваємося, що наші конкретні оцінки поширеності деменції в майбутньому можуть допомогти урядами адекватно підготуватися до надання підтримки та послуг, які будуть потрібні людям з деменцією та особам, які доглядають за ними", – сказала Емма Ніколс.

А щоб запобігти поширенню деменції, за словами експертів, людям необхідно насамперед дотримуватися здорового способу життя: не палити, мінімально вживати алкоголь, підтримувати розумову та фізичну активність, правильно харчуватися, тримати під контролем кров’яний тиск і рівень холестерину.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.