Імплантували кістку ноги у щелепу: у США зробили унікальну операцію дівчині зі Львівщини

21-річній дівчині з Львівщини зробили у США унікальну операцію на щелепі, імплантувавши туди фрагмент кістки з її власної ноги.

Історію пацієнтки розповіли у Львівській обласній дитячій клініці Охматдит.

Анна із Самбора наразі навчається в університеті. При народженні їй діагностували злоякісну пухлину щелепи – тератому.

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"У перекладі з грецької – чудовисько. І це справді так, адже вона містить у собі дуже різні тканини - волосся, зуби і злоякісний процес загрожує життю. Чудовисько маленької Ані було велике - аж 20 см!" – кажуть у лікарні.

Аня і лікарка Христина Погранична

На четвертий день після народження дівчинку прооперували. Пухлину довелося видаляти разом з половиною нижньої щелепи, тому що іншого способу лікування немає.

Дитині було важко смоктати, дихати та їсти.

У 9 років дівчинці зробили реконструктивну операцію. Професор Бернар Паві закрив дефект власними тканинами дитини, отриманими з дев’ятого ребра, його зафіксували титановими елементами. Утім, це було короткочасне рішення.

"Імплантат виконував свою функцію, але кістка має здатність розсмоктуватися і проблема повернулася. Знову труднощі з їжею, знову проявився косметичний дефект", – розповідають у медзакладі.

Однак Аня змогла вступити до університету на бюджет та намагалася вести звичайний спосіб життя: вивчала англійську та будувала плани на майбутнє.

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У березні 2023 року до львівського "Охматдиту" завітала команда хірургів зі США, яка проконсультувала понад 100 дітей, 20 з яких прооперували. Аня також потрапила на консультацію спеціалістів.

Після обстежень американо-українська команда запропонувала Ані складну реконструктивну операцію із закриття дефекту з допомогою фрагменту кістки з її власної ноги. Однак у Львові не було обладнання для такого втручання, а перевозити його до України під час війни – ризиковано.

Пацієнтку, її тата та її лікарку Христину Пограничну запросили до американського штату Техас, де виконали операцію.

Команда лікарів США. Фото: Христина Погранична

Христина Погранична мала їхати на стажування у США. Вона говорить, що окрім навчання, причиною поїхати в Америку була її особлива пацієнтка, якій неможливо допомогти удома.

"Я не хотіла просто супроводжувати пацієнтку. Щоб виконувати операції такої складності у себе вдома, я полетіла на стажування до США", – говорить лікарка.

Операція була для українки безкоштовною

Планування операції зайняло близько пів року. Лікарі відокремили частину кістки ноги разом із судиною і помістили у ділянку дефекту у щелепі, перед тим сформувавши її анатомічні особливості. Операція була для українки безкоштовною.

Лікарі відокремили частину кістки ноги разом із судиною і помістили у ділянку дефекту у щелепі

Хірургічне втручання пройшло успішно. Місцеві волонтери влаштували для Ані програму екскурсій і розваг.

"У США щирі люди з добрим серцем, вони моляться за Україну", – каже Аня.

Минулого тижня дівчина вже повернулася до рідного Самбора. Аню дуже чекали мама і дві сестри.

Як тільки кістка остаточно приживиться, імплантолог допоможе Ані відновити зубний ряд на лівій стороні. Можливо, дівчині доведеться перенести ще кілька пластичних операцій для косметичного ефекту.

"Планую надалі поставити імпланти, укріпити щелепу і зробити пересадку шкіри на підборіддя. Хочу вчитися і одержати диплом. Взагалі враження чудові. Я не очікувала, що про мене будуть так піклуватися і переживати за мене. У США щирі люди з добрим серцем, вони моляться за Україну", – каже Аня.