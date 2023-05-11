Для постраждалих від війни дітей: в "Охматдиті" відкриють Центр реабілітації в умовах стаціонару

У Києві на базі Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ "Охматдит" створять Центр реабілітації для дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook.

Наразі в "Охматдиті" проходять лікування діти з мінно-вибуховими, осколковими, кульовими пораненнями, а також є діти з деокупованих територій та ті, що пережили окупацію.

Маленькі пацієнти потребують довготривалої реабілітації та повинні перебувати під постійним наглядом професіоналів.

Фото: НДСЛ Охматдит

Щоб реабілітація від отриманих травм проходила ефективніше, в "Охматдиті" планують відкрити Центр реабілітації зі стаціонарним відділенням.

"Наразі діти проходять реабілітацію безпосередньо в тих відділеннях, де вони проходять лікування за основним діагнозом.

Центр дасть можливість пацієнтам проходити ефективну реабілітацію, використовуючи сучасні доказові методи, що дозволить маленьким пацієнтам швидше відновлюватись та повернутись до повноцінного життя", – повідомив медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук.

Зазначається, що Центр планують розмістити в старому корпусі лікарні.

Фото: НДСЛ Охматдит

"Там буде створено можливість перебування в палаті двох людей – це буде одна дитина та родич із нею. Необхідно обладнати це приміщення таким чином, щоб пацієнт, у разі порушень рухового апарату, міг сам або за мінімальною допомогою сходити до туалету, помити руки", – зазначив завідувач відділення гострої реабілітації Павло Андрєєв.

Фото: НДСЛ Охматдит

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