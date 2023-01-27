9 днів коми та кілька тижнів у реанімації: у Львові врятували життя підлітка, якого дістали з-під завалів

У Львові медики врятували життя 13-річному Стасу, який постраждав під час обстрілу села Грушувахи на Харківщині наприкінці червня.

На хлопця обвалилась стеля будинку. З-під завалів його дістали ледь живим, переповідають в Першому медичному об’єднанні Львова.

Найбільше постраждала голова – у черепі хлопчика було 8-сантиметрова рана.

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Хлопець провів 9 днів в комі та кілька тижнів у реанімації Харкова. Потім його доправили до Львова.

Перше медичне об’єднання Львова

"Наші дитячі нейрохірурги виконали складну операцію із закриття великого дефекту черепа. Для цього виготовили спеціальну пластину, що ідеально відповідає кістковим структурам та розміру сформованого утвору", – розповідають у медзакладі.

Паралельно, опікові хірурги намагалися прибрати масивні шрами на обличчі дитини: носі, переніссі та біля верхньої губи.

"Якщо зволікати, рубці могли остаточно сформуватися і м’язи на обличчі частково втратили б свою функціональність. Тобто, Стас не міг би ними рухати, особливо – верхньою губою", – кажуть в медоб’єднанні.

Перше медичне об’єднання Львова

Щомісяця у місця ран на обличчі дитини лікарі вводили гормональні ін’єкції, які сповільнюють ріст та розм’якшують рубці, зберігаючи при цьому функціональність м’язів та естетичний вигляд обличчя.

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Наразі підліток отримав останній, третій укол. Попереду - перерва в рік. В разі позитивної динаміки, через цей час Стас пройде ще один курс ін'єкцій, як ні – лікарі вдадуться до пластичних операцій.

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