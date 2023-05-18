Українці зможуть контролювати записи на прийом до лікаря за допомогою сповіщень в Helsi

У застосунку Helsi пацієнт отримуватиме сповіщення про заплановані та завершені прийоми у лікаря.

Таку опцію додали після того, як українці стали масово скаржитися на фейкові записи у застосунку, зазначили у пресслужбі Helsi.

У застосунку українці зможуть побачити, що відбувається з їхніми даними.

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Також пацієнти отримуватимуть push-повідомлення про створені записи:

про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини;

про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини;

матимуть опцію поскаржитися на прийом.

"Батьки зможуть оперативно відслідкувати не лише власні прийоми, але й прийоми своїх дітей. Для цього попередньо треба зареєструвати свою дитину через функцію "Пов’язані особи" у додатку", – повідомили в Helsi.

Для того, щоб отримувати push-повідомлення, потрібно перевірити налаштування у смартфоні та дозволити додатку надсилати сповіщення.

Додаткові налаштування не потрібні. Варто лише дати згоду на надсилання push-повідомлень під час першого входу у застосунок.

Нагадаємо, МОЗ пояснило алгоритм дій, якщо у Helsi з'явилися некоректні візити до лікаря