Що робити, якщо у Helsi з'явилися некоректні візити до лікаря – пояснює МОЗ

Українці стали скаржитися на фейкові записи прийомів у лікарів.

Для пацієнтів, які мають сумніви у їхній достовірності та хочуть про це повідомити, Міністерство охорони здоров’я надало алгоритм дій.

"Ці дії допоможуть державі оперативніше реагувати та відправляти моніторингові групи до медзакладів, на які надходять численні скарги", – наголошують у відомстві.

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Якщо пацієнт помітив в особистому кабінеті фейковий візит, йому потрібно:

подати скаргу до НСЗУ за номером 16-77 чи за посиланням;

або ж звернутися з письмовою скаргою до керівництва медустанови, де зафіксовано візит.

Фото: pressmaster/ Depositphotos

Кожен запит, додають у відомстві, перевіряють. У випадку порушення його навіть можуть передати в правоохоронні органи.

Також у МОЗ зазначили, що записи не завжди є фейковими. Іноді це може бути інформацію про вакцинацію, процедури чи медкомісію.

"Helsi" – це лише одна з багатьох інформаційних систем, яка допомагає з'єднувати медиків з центральною базою даних Електронної системи охорони здоров'я, де лікарі вносять дані про послуги. Їх вже потім використовує "Helsi", – зазначили у відомстві.

"Звісно, у процесі роботи лікарів із системою дані про візити можуть з’явитися і помилково, людський фактор ніхто не скасовував, і можуть бути зловживанням зі сторони лікарів. За останнє є сувора відповідальність", – додають у МОЗ.

Там також нагадують, що НСЗУ аналізує кожен запис та виявляє невідповідності. Близько 10% цільових записів знімаються з оплати.

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За минулий рік виявили 16,7 тис. записів-повторів на "первинці". Це сприяло уникненню зайвих виплат на понад 5 млн гривень.

Перевірили також понад пів мільйона записів про смерть пацієнтів. Це дозволило перерозподілити суму у 158 млн гривень.

Нагадуємо, представники системи Helsi стверджують, що не можуть впливати на появу некоректних записів або ж верифікувати їх.