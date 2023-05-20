Вчені розробили біонічний протез, який відновлює тактильні відчуття

Люди з ампутованими кінцівками змогли відчути тепло людського дотику за допомогою нової біонічної технології.

Розробники з федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) у Швейцарії протестували технологію на 27 учасниках. 17 з них повідомили про відновлення відчуттів, пише Reuters з посиланням на Science.

Наприклад, 59-річний Фабріціо Фідаті втратив праву руку внаслідок нещасного випадку 25 років тому. Але новий протез дав йому змогу розрізнити крижану воду та тепло доторку іншої людини.

Реклама:

Науковці встановили Фабріціо теплові електроди на шкіру кукси (частини ампутованої кінцівки).

"Першого разу, коли взяв участь в експерименті, я знову відчув щось у своїй фантомній руці", – сказав він.

Інші учасники експерименту також змогли відрізнити пластик, скло та мідь, вказавши на зображенні, де в них відновилась чутливість.

"Стимулюючи певні частини залишкової руки ампутованих кінцівок, ми могли б викликати відчуття у відсутніх фантомних руках. Те, що вони відчувають фантомною рукою, схоже на відчуття неушкодженої руки", – пояснив керівник дослідження, старший науковий нейроінженер Солайман Шокур.

Технологію перевіряли понад два роки. Вона не потребує імплантації: її можна носити на шкірі та поєднувати зі звичайним протезом.

"Є також важливий соціальний аспект. Коли я зустрічаю когось і тисну йому руку, я очікую відчути тепло", – додав Фабріціо.

Реклама:

Розробники планують застосовувати цю інновацію у поєднанні з іншими технологіями, щоб дати можливість відчувати тактильність людям з ампутованими кінцівками.

"Температурний зворотний зв'язок важливий для передачі інформації, яка виходить за межі дотику, це призводить до почуття прихильності. Ми соціальні істоти, і тепло є важливою частиною цього", – зазначив професор EPFL Сільвестро Міцера.