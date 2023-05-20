Вчені розробили біонічний протез, який відновлює тактильні відчуття

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 травня 2023

Люди з ампутованими кінцівками змогли відчути тепло людського дотику за допомогою нової біонічної технології. 

Розробники з федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) у Швейцарії протестували технологію на 27 учасниках. 17 з них повідомили про відновлення відчуттів, пише Reuters з посиланням на Science.

Наприклад, 59-річний Фабріціо Фідаті втратив праву руку внаслідок нещасного випадку 25 років тому. Але новий протез дав йому змогу розрізнити крижану воду та тепло доторку іншої людини.

Науковці встановили Фабріціо теплові електроди на шкіру кукси (частини ампутованої кінцівки). 

 Фото: ufabizphoto/Depositphotos

"Першого разу, коли взяв участь в експерименті, я знову відчув щось у своїй фантомній руці", – сказав він.

Інші учасники експерименту також змогли відрізнити пластик, скло та мідь, вказавши на зображенні, де в них відновилась чутливість.

"Стимулюючи певні частини залишкової руки ампутованих кінцівок, ми могли б викликати відчуття у відсутніх фантомних руках. Те, що вони відчувають фантомною рукою, схоже на відчуття неушкодженої руки", – пояснив керівник дослідження, старший науковий нейроінженер Солайман Шокур.

Технологію перевіряли понад два роки. Вона не потребує імплантації: її можна носити на шкірі та поєднувати зі звичайним протезом.

"Є також важливий соціальний аспект. Коли я зустрічаю когось і тисну йому руку, я очікую відчути тепло", – додав Фабріціо.

Розробники планують застосовувати цю інновацію у поєднанні з іншими технологіями, щоб дати можливість відчувати тактильність людям з ампутованими кінцівками.

"Температурний зворотний зв'язок важливий для передачі інформації, яка виходить за межі дотику, це призводить до почуття прихильності. Ми соціальні істоти, і тепло є важливою частиною цього", – зазначив професор EPFL Сільвестро Міцера.

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