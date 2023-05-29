20 днів в комі та 50 – у хірургії. Як лікарі виходили надскладного пацієнта

Роман Кулік – капітан Збройних сил України, якого мобілізувати у перші дні війни. Він проходив службу проходив на Яворівському полігоні на Львівщині, по якому 13 березня 2022 року росіяни випустили понад 30 крилатих ракет.

Військовий отримав травми, несумісні з життям, однак лікарям вдалось врятувати його життя, розповіли в реабілітаційному центрі "Незламні".

"Мене спас Бог руками лікарів, які витягли мене з того світу", – зазначає 46–річний Роман.

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Ракета розірвалась буквально у трьох метрах від нього. Тому на тілі військового були множинні рвані рани, перелом ребер, опіки, осколки.

Роман Кулік. Фото: "Незламні"

У центрі зазначають, що могли відправити військового за кордон на лікування, але треба було навчитись рятувати таких бійців вдома.

Після 20 днів у реанімації Роман провів ще 50 у хірургічному відділенні. Загалом йому зробили 13 операції, під час яких вдалось дістати 12 з 22 осколків.

"На той час це був наш такий най-найбільш травмований герой. Пацієнт, який був в найкритичнішому стані із тих ста поранених, які поступили того дня до нас.

Ми вже неодноразово мали доповіді на різних міжнародних з'їздах хірургів воєнної травми. Тому що це дійсно унікальний випадок, коли вдалося врятувати життя людини з такими важкими, критичними пошкодженнями", – розповідає завідувач хірургічного напрямку центру "Незламні" Гнат Герич.

Лікарі зазначають, що крім медичної допомоги на одужання дуже впливає бажання жити та підтримка пацієнта близькими. Поруч з Романом завжди була його дружина Наталія.

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Деякі реконструктивні операції проводили вперше в Україні саме для відновлення здоров'я та мобільності Романа.

Чоловік мав сильну жагу до життя: він займався з реабілітологами щодня.

"Я розумів, що якби не було важко, треба рухатись. Кожен день – заняття, реабілітація та стимул до життя. Я сильно хотів жити", – каже військовий.

Через отримані травми його звільнили зі служби, однак чоловік допомагає своїм побратимам та закриває потреби підрозділу.

Він наголошує, що найважливіше – не падати духом.

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