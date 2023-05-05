У Львові лікарі врятували четверо пацієнтів, пересадивши їм органи від одного посмертного донора

В Україні уперше успішно трансплантували відразу два органи: підшлункову залозу та нирку.

У той же день медики виконали ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки, повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Операцію з трансплантації підшлункової та нирки зробили 33-річній медсестрі Олені Ткачук з Рівненщини. Втручання виконали спеціалісти Лікарні Святого Пантелеймона. Оскільки трансплантація підшлункової залози вважається одною із найскладніших операцій у світі, львівським лікарям допомагали хірурги київської клініки "Феофанія".

Олена з 5 років хворіла на цукровий діабет. Її підшлункова не виробляла інсулін. Після того, як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки.

Втручання виконали спеціалісти Лікарні Святого Пантелеймона

На операційному столі жінка провела майже 9 годин. Впродовж 6 годин їй пересаджували підшлункову залозу, а ще понад 2 години – нирку. Органи запрацювали відразу на операційному столі.

Чоловік Олени – військовий, його відпустка збіглася в часі з операцією дружини.

"Жінка тішиться, що нарешті може жити без уколів інсуліну та процедур гемодіалізу. Мріє більше часу проводити з чоловіком та 11-річною донечкою, а ще - вийти на роботу, яку колись змушена була покинути через хворобу", – говорять у медзакладі.

Олену виписали з лікарні на 11-ий день після операції, на її день народження.

Це вперше в історії України таку кількість органів пересадили в одній лікарні

Шанс на друге життя Олена та ще троє українців отримали завдяки згоді на донорство родини 42-річного чоловіка, який помер внаслідок інсульту.

Легені пересадили чоловікові з Донеччини, у якого була кістозна гіпоплазія обох легень. Він три роки жив на кисневій підтримці.

Олену виписали з лікарні на 11-ий день після операції, на її день народження

Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття, який хворів на цироз. Чоловік пережив сім внутрішніх кровотеч. Серце пересадили 48-річному львів’янину. Він чекав операції рік. Його серце не могло перекачувати кров і могло зупиниться у будь-яку мить.

"Це вперше в історії України таку кількість органів пересадили в одній лікарні. Врятовано чотири життя", – кажуть у Першому медичному об’єднанні Львова.