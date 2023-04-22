В Іспанії вперше у світі провели повністю роботизовану трансплантацію легень

Іспанські медики успішно провели першу у світі повністю роботизовану трансплантацію легень.
Для виконання операції хірурги у Барселоні використали робота з чотирма "руками" під назвою "Да Вінчі", повідомляє The Next Web.
Пацієнтом був 65-річний чоловік, на ім'я Ксав'єр. Йому діагностували легеневий фіброз – захворювання легень, що є небезпечним для життя та спричиняє їхнє рубцювання.
Як пояснюють медики, це захворювання вражає людей старшого віку і рідко зустрічається у тих, кому до 50 років. Найчастіше уражає чоловіків.
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Перед операцією хірурги прибрали повітря з донорської легені, щоб зменшити розмір органу. В результаті його вдалося помістити в грудну клітину крізь розріз шириною всього 8 см.
Біля ребер були зроблені невеликі надрізи для розміщення "рук" робота та 3D-камер, завдяки яким хірурги змогли оглянути порожнину всередині.
Медики стверджують, що нова технологія є менш болючою для пацієнта та знижує ризик післяопераційної інфекції, оскільки рана легко закривається.
"Ми вважаємо, що ця техніка покращить якість життя пацієнтів, скоротить післяопераційний період і зменшить біль", – сказав завідувач відділення торакальної хірургії та трансплантації легень університетської лікарні Валь д’Хеброн, доктор Альберт Джаурегі.
Завдяки тому, післяопераційний розріз був невеликим, Ксав’є довелося приймати лише парацетамол. А традиційна трансплантація легенів зазвичай потребує післяопераційного лікування набагато сильнішими знеболюючими, наголошують медики.
"З моменту, коли я прийшов до тями і прокинувся від загального наркозу, я не відчував болю", – розповів пацієнт.
Робота "Да Вінчі" розробила американська корпорація Intuitive Surgical у 2000 році. Тепер його використовують для лікування сотень тисяч пацієнтів. Система не виконує операцію сама, а транслює рухи рук хірурга у реальному часі.
До описаного випадку робота використовували для пересадки легень лише один раз – у лікарні Лос-Анджелеса, США. Однак тоді "Да Вінчі" провів операцію лише частково, а легеню, як і раніше, вставляли в грудну клітку традиційним способом.
За словами доктора Джаурегі, іншим пацієнтам зі списку очікування на операцію з трансплантації легень тепер пропонуватимуть нову техніку.
Він додав, що сподівається, що у майбутньому новий підхід до трансплантації легень стане світовим стандартом.
Нагадаємо, вчені з Китаю створили робота, який може перемикатися між рідким та твердим станом, а також орієнтуватися в складних середовищах без шкоди для своєї міцності.
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