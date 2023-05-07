Користування інтернетом протягом дня може знизити ризик розвитку деменції у літніх людей – дослідження

Люди похилого віку, які регулярно користуються інтернетом, мають вдвічі менше шансів захворіти на деменцію в порівнянні з тими, хто рідко його використовує.

Проте науковці визначили, що йдеться про літніх людей, які користуються інтернетом не більше ніж 2 годин на день.

При цьому надмірне використання мережі може навпаки негативно впливати на самопочуття, повідомляє Medical News Today.

Протягом 8 років вчені з Нью-Йоркського університету відстежували когнітивне здоров’я 18 154 людей похилого віку, у віці від 50 до 64 років, які не мали деменції.

У результаті вони виявили, що постійні користувачі мережі мали на 43% менший ризик розвитку деменції.

Водночас до завершення дослідження в 5% учасників діагностували це захворювання.

"Люди, які щоденно до 2 годин користувалися інтернетом показали найменший ризик розвитку деменції", – йдеться в дослідженні.

Автори дослідження зазначають, що в зоні ризику розвитку хвороби опинилися люди, які не користувалися інтернетом взагалі або проводили в ньому більше ніж 2 години.

"Використання інтернету понад 2 години на день не захищає від деменції, а потенційно шкодить", – каже Скотт Кайзер, професор Тихоокеанського інституту неврології.

Зазначається, що під час дослідження не фіксували, що саме робили учасники в інтернеті.

Американські вчені припустили, що результати дослідження свідчать про те, що пошук інформації в мережі або використання інтернету з іншою метою стимулює мозок й змушує його працювати.

У такий спосіб, робота мозку захищає клітини від пошкоджень, і як результат – знижується ризик розвитку деменції.

Раніше ми розповідали, що постійне використання інтернету може псувати пам’ять.