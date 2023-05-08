Медичне державне страхування в Україні вже працює – Ляшко

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 травня 2023

Державне медичне страхування для українців працює через Програму медичних гарантій, в рамках якої послуги надаються безкоштовно. 

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 8 травня. 

З частини податків, які сплачують українці, формується страховий фонд, що спрямовують на державну Програму медичних гарантій (ПМГ). 

За необхідності, кошти фонду виділяють й направляють до лікарні, до якої звернувся пацієнт.  

Фото: Lenets_Tatsiana/Depositphotos

"Питання в тому, чи буде в нас медичне страхування чи не буде – воно в нас вже є. Просто механізм збору коштів в цей фонд не такий, як звикли, коли  треба заплатити якусь суму Х для того, щоб покрити суму У, яка потрібна при хворобі", – зазначив міністр. 

За його словами, також МОЗ розробляє два види добровільного медичного страхування: фармацевтичне і страхування на послуги, які не покриває ПМГ.   

"Зараз працюємо над тим, щоб сформувати проактивний перелік послуг, які не покриває ПМГ. Йдемо від зворотного ми не формуємо перелік послуг, який покриває ПМГ, а саме той, який не покривається, щоб він став зрозумілим для всіх…

Такий пакет платних послуг буде сформовано, страхові компанії мусять сформувати вартість цієї страховки і людина зможе собі його купити, аби перезакрити оці послуги, які не входять до ПМГ", – сказав Віктор Ляшко. 

Міністр зазначив, що Програма медичних гарантій є однією з ключових напрямків міністерства у 2023 році. Нині на 90% програма фінансується за кошти міжнародних партнерів. 

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ хочуть переглянути перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій.

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