Медичне державне страхування в Україні вже працює – Ляшко

Державне медичне страхування для українців працює через Програму медичних гарантій, в рамках якої послуги надаються безкоштовно.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами 8 травня.

З частини податків, які сплачують українці, формується страховий фонд, що спрямовують на державну Програму медичних гарантій (ПМГ).

За необхідності, кошти фонду виділяють й направляють до лікарні, до якої звернувся пацієнт.

"Питання в тому, чи буде в нас медичне страхування чи не буде – воно в нас вже є. Просто механізм збору коштів в цей фонд не такий, як звикли, коли треба заплатити якусь суму Х для того, щоб покрити суму У, яка потрібна при хворобі", – зазначив міністр.

За його словами, також МОЗ розробляє два види добровільного медичного страхування: фармацевтичне і страхування на послуги, які не покриває ПМГ.

"Зараз працюємо над тим, щоб сформувати проактивний перелік послуг, які не покриває ПМГ. Йдемо від зворотного – ми не формуємо перелік послуг, який покриває ПМГ, а саме той, який не покривається, щоб він став зрозумілим для всіх…

Такий пакет платних послуг буде сформовано, страхові компанії мусять сформувати вартість цієї страховки і людина зможе собі його купити, аби перезакрити оці послуги, які не входять до ПМГ", – сказав Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що Програма медичних гарантій є однією з ключових напрямків міністерства у 2023 році. Нині на 90% програма фінансується за кошти міжнародних партнерів.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ хочуть переглянути перелік послуг, які входять до Програми медичних гарантій.