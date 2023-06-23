Проблеми з серцем, диханням та ризик смерті: чому не можна приймати калій йодид без потреби

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
6238
23 червня 2023

В Україні існує загроза теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції/ Уряд рекомендує не піддаватися паніці.

Також ні в якому разі не можна самостійно приймати йодовмісні препарати для профілактики радіаційного ураження, нагадує Міністерство охорони здоров’я.

Радіоактивний йод дійсно може виділятися при аваріях на АЕС. При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі. Це спричиняє її опромінення й ураження. 

Реклама:

Препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид, проте його не можна пити профілактично. 

 Фото: SIphotography/Depositphotos

Крім того, йодопрофілактика потрібна лише тоді, коли є реальна загроза потрапляння радіоактивного йоду в організм. 

"Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає KЙ, і не має місця для І-131 

Однак, він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його "про всяк випадок" – не можна! Він може зашкодити здоров’ю", – додали в МОЗ.

Неконтрольований прийом препарату має низку побічних ефектів:

  • висип на шкірі;
  • запалення, набряк та біль слинних залоз;
  • можлива часткова втрата смаку та сухість у роті;
  • нудота, діарея;
  • серйозні алергічні реакції: лихоманка, болі в суглобах;
  • набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг);
  • утруднене дихання;
  • проблеми з мовленням або ковтанням; 
  • хрипи або задишка;
  • серцево-судинні розлади: 
  • порушення серцевого ритму, тахікардія, тобто збільшення частоти серцевих скорочень;
  •  збудження, тремтіння, тремор рук;
  • збільшення розмірів щитоподібної залози (зоб);
  •  втрата маси тіла;
  •  гіперфункцію щитоподібної залози;
  • зниження функції obnjdblrb (гіпотиреоз);
  • зниження частоти пульсу та артеріального тиску;
  •  ризик смерті.

"Тож не приймайте KЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію", – закликають у МОЗ.

Реклама:

Читайте також: Захист від радіації. Коли насправді потрібна йодопрофілактика?


Реклама:


Реклама:
 2094
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2952
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20762
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій