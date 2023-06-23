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Також ні в якому разі не можна самостійно приймати йодовмісні препарати для профілактики радіаційного ураження, нагадує Міністерство охорони здоров’я.
Радіоактивний йод дійсно може виділятися при аваріях на АЕС. При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі. Це спричиняє її опромінення й ураження.
Препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид, проте його не можна пити профілактично.
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Крім того, йодопрофілактика потрібна лише тоді, коли є реальна загроза потрапляння радіоактивного йоду в організм.
"Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає KЙ, і не має місця для І-131
Однак, він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його "про всяк випадок" – не можна! Він може зашкодити здоров’ю", – додали в МОЗ.
Неконтрольований прийом препарату має низку побічних ефектів:
- висип на шкірі;
- запалення, набряк та біль слинних залоз;
- можлива часткова втрата смаку та сухість у роті;
- нудота, діарея;
- серйозні алергічні реакції: лихоманка, болі в суглобах;
- набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг);
- утруднене дихання;
- проблеми з мовленням або ковтанням;
- хрипи або задишка;
- серцево-судинні розлади:
- порушення серцевого ритму, тахікардія, тобто збільшення частоти серцевих скорочень;
- збудження, тремтіння, тремор рук;
- збільшення розмірів щитоподібної залози (зоб);
- втрата маси тіла;
- гіперфункцію щитоподібної залози;
- зниження функції obnjdblrb (гіпотиреоз);
- зниження частоти пульсу та артеріального тиску;
- ризик смерті.
"Тож не приймайте KЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію", – закликають у МОЗ.
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