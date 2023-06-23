В Японії зафіксували першу у світі смерть від вірусу Оз, викликаним укусом кліща

В Японії у префектурі Ібаракі 70-річна жінка померла після зараження вірусом Оз, що передається кліщами.

Це перший у світі випадок смерті від цього вірусу, повідомляє Nippon.

Вірус Оз був виявлений у країні у 2018 році. Попри те, що випадки зараження людей і диких тварин були вірогідними, досі не було жодного підтвердження інфікування ним людини.

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За даними уряду префектури та Міністерства охорони здоров’я, жінка звернулася до медичного закладу влітку 2022 року після того, як у неї з’явилися лихоманка та втома.

К ліщі мають розміри від 3 до 4 мл. Фото: Інститут інфекційних хвороб

У пацієнтки діагностували пневмонію, але після того, як її стан погіршився, жінку госпіталізували. На її правому стегні знайшли кліща.

Пацієнтка померла від міокардиту, запалення серцевого м’яза, через 26 днів після госпіталізації.

За даними Національного інституту інфекційних хвороб у Токіо, вакцини проти вірусу Оз, який не був знайдений за межами Японії, не існує.

В інституті заявили, що зараження вірусом не обов’язково є смертельним, але необхідно провести додаткові дослідження щодо його симптомів і небезпеки.

Вперше вірус був виявлений у 2018 році у кліща Amblyomma testudinarium, знайденого в західній префектурі Ехіме.

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Згідно з даними інституту, вірус Оз передається через укус кліща, зокрема цей вид існує на значній території Японії.

Антитіла були виявлені у диких мавп, кабанів і оленів у різних районах країни.

Також повідомляють про те, що два мисливці в Ямагуті отримали позитивні результати на антитіла.

Як йдеться у дослідженні японських вчених 2022 року, вірус Oз – це новий вірус, що переносять кліщі і який спричиняє смертельну інфекцію у мишей.

Результати показали, що вірус Оз може природним чином заражати людей та інших ссавців.

Нагадаємо, понад 14% населення світу хворіють на недугу Лайма – найпоширенішу хворобу, яка передається кліщами.