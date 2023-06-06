Напав та подряпав: на Хмельниччині скажений кіт атакував дитину

29 травня кіт напав на неповнолітню дівчину у селищі Летичів на Хмельниччині. Після лабораторного обстеження у тварини підтвердили сказ.

Дитина зараз перебуває на лікуванні у місцевому медзакладі, повідомляють у Летичівській об'єднаній територіальній громаді.

Як стало відомо, бездомний кіт проник у приватний сектор, де живуть місцеві мешканці. Там він напав на дівчинку та подряпав її.

Наступного дня лабораторно підтвердили, що тварина хвора на сказ.

На території цього населеного пункту запровадили карантин. Під нього також потрапили інші села, що розташовані в радіусі п’яти кілометрів.

Нагадаємо, сказ – хвороба, яка має 100% летальний ефект, якщо не звернутися за допомогою та не отримати вакцинацію вчасно.