Напав та подряпав: на Хмельниччині скажений кіт атакував дитину

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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6 червня 2023

29 травня кіт напав на неповнолітню дівчину у селищі Летичів на Хмельниччині. Після лабораторного обстеження у тварини підтвердили сказ.

Дитина зараз перебуває на лікуванні у місцевому медзакладі, повідомляють у Летичівській об'єднаній територіальній громаді.

Як стало відомо, бездомний кіт проник у приватний сектор, де живуть місцеві мешканці. Там він напав на дівчинку та подряпав її.

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Наступного дня лабораторно підтвердили, що тварина хвора на сказ. 

 Фото: oestyle.gmail.com/Depositphotos

На території цього населеного пункту запровадили карантин. Під нього також потрапили інші села, що розташовані в радіусі п’яти кілометрів. 

Нагадаємо, сказ – хвороба, яка має 100% летальний ефект, якщо не звернутися за допомогою та не отримати вакцинацію вчасно.

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