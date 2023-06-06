Напав та подряпав: на Хмельниччині скажений кіт атакував дитину

29 травня кіт напав на неповнолітню дівчину у селищі Летичів на Хмельниччині. Після лабораторного обстеження у тварини підтвердили сказ.

Дитина зараз перебуває на лікуванні у місцевому медзакладі, повідомляють у Летичівській об'єднаній територіальній громаді.

Як стало відомо, бездомний кіт проник у приватний сектор, де живуть місцеві мешканці. Там він напав на дівчинку та подряпав її.

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Наступного дня лабораторно підтвердили, що тварина хвора на сказ.

На території цього населеного пункту запровадили карантин. Під нього також потрапили інші села, що розташовані в радіусі п’яти кілометрів.

Нагадаємо, сказ – хвороба, яка має 100% летальний ефект, якщо не звернутися за допомогою та не отримати вакцинацію вчасно.

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