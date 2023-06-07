Переохолодження у воді: як надати першу допомогу

Через затоплення населених пунктів після підриву Каховської ГЕС, люди тривалий час перебувають у холодній воді.
У них може виникнути переохолодження тобто гіпотермія, застерігають у Міністерстві охорони здоров'я.
Наразі температура води заледве сягає 16-17°C.
Якщо хтось впав у воду і провів у ній тривалий час, треба негайно повідомити екстреним службам: 101 та 103 або за єдиним номером 112.
|Фото: Костянтин Ліберов
Не варто наражати себе на небезпеку та власноруч діставати потерпілих з крижаної води. За можливості – киньте мотузку чи гілку, за яку може триматися постраждалий.
Симптоми переохолодження:
- бліда холодна шкіра;
- млявість, нечітка мова або бурмотіння;
- дезорієнтація, порушення координації та сплутаність свідомості;
- повільне поверхневе дихання;
- слабкий пульс;
- сонливість;
- тремтіння.
Алгоритм дій у разі переохолодження
☛Витягти людину з води або допомогти їй зробити це. Повідомити спецслужби про потерпілого.
☛Якомога швидше зняти мокрий одяг, накрити її сухими теплими речами чи ковдрою.
☛Дати постраждалому теплий солодкий чай, однак він не має бути гарячим, аби не спричинити різкого контрасту.
☛Слідкувати за станом постраждалого і чекати на прибуття екстрених служб.
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