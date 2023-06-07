Переохолодження у воді: як надати першу допомогу

Через затоплення населених пунктів після підриву Каховської ГЕС, люди тривалий час перебувають у холодній воді.

У них може виникнути переохолодження тобто гіпотермія, застерігають у Міністерстві охорони здоров'я.

Наразі температура води заледве сягає 16-17°C.

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Якщо хтось впав у воду і провів у ній тривалий час, треба негайно повідомити екстреним службам: 101 та 103 або за єдиним номером 112.

Фото: Костянтин Ліберов

Не варто наражати себе на небезпеку та власноруч діставати потерпілих з крижаної води. За можливості – киньте мотузку чи гілку, за яку може триматися постраждалий.

Симптоми переохолодження:

бліда холодна шкіра;

млявість, нечітка мова або бурмотіння;

дезорієнтація, порушення координації та сплутаність свідомості;

повільне поверхневе дихання;

слабкий пульс;

сонливість;

тремтіння.

Алгоритм дій у разі переохолодження

☛Витягти людину з води або допомогти їй зробити це. Повідомити спецслужби про потерпілого.

☛Якомога швидше зняти мокрий одяг, накрити її сухими теплими речами чи ковдрою.

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☛Дати постраждалому теплий солодкий чай, однак він не має бути гарячим, аби не спричинити різкого контрасту.

☛Слідкувати за станом постраждалого і чекати на прибуття екстрених служб.