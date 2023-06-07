Хімікати та мор риби: вода через аварію на Каховській ГЕС може стати непридатною – МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 червня 2023

Аварія на Каховській ГЕС спричинила затоплення кладовищ, сміттєзвалищ, вбиралень тощо.

Через це вода може стати непридатною для споживання, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Причиною тому є хімікати, добрива та збудники інфекційних хвороб, які потраплять у річку внаслідок її розливу на значну територію.

Як зазначають у МОЗ, на місцях фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вже відбирають проби води з водойм та криниць тощо. 

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

За прогнозами фахівців, наступні 3-5 днів через стрімке падіння рівня води очікується мор риби на Херсонщині та на підтоплених районах на Запоріжжі. 

Тому збирати та вживати таку рибу у будь-якому виді заборонено, адже є ризик захворювання на ботулізм. 

Щоб убезпечити себе, варто дотримуватись наступних правил:

✅ Пити тільки бутильовану або привізну воду. 

✅ Воду для приготування їжі і господарських потреб не варто брати з річки та криниці.  

✅ Пам'ятайте, що водопровід призначений для технічних цілей.

✅ Додатково знезаражуйте воду перед тим, як використовувати її для пиття, приготування страв, миття фруктів, овочів та посуду.

Пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

✅ Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації). 

✅ Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання). 

✅ Ретельно мийте руки з милом.

✅ Не одягайте речі, які були забруднені під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції. 

У МОЗ зазначають, що в низці областей Україні формують запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій. 

Якщо у вас проявляються такі симптоми:

  • болі в животі;
  • блювота;
  • діарея;
  • підвищена температура тощо.

У такому випадку варто негайно звернутися до лікаря. 

Нагадаємо, якщо вода змінила свій колір чи запах, вживати її небезпечно

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