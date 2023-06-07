Хімікати та мор риби: вода через аварію на Каховській ГЕС може стати непридатною – МОЗ

Аварія на Каховській ГЕС спричинила затоплення кладовищ, сміттєзвалищ, вбиралень тощо.
Через це вода може стати непридатною для споживання, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Причиною тому є хімікати, добрива та збудники інфекційних хвороб, які потраплять у річку внаслідок її розливу на значну територію.
Як зазначають у МОЗ, на місцях фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вже відбирають проби води з водойм та криниць тощо.
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За прогнозами фахівців, наступні 3-5 днів через стрімке падіння рівня води очікується мор риби на Херсонщині та на підтоплених районах на Запоріжжі.
Тому збирати та вживати таку рибу у будь-якому виді заборонено, адже є ризик захворювання на ботулізм.
Щоб убезпечити себе, варто дотримуватись наступних правил:
✅ Пити тільки бутильовану або привізну воду.
✅ Воду для приготування їжі і господарських потреб не варто брати з річки та криниці.
✅ Пам'ятайте, що водопровід призначений для технічних цілей.
✅ Додатково знезаражуйте воду перед тим, як використовувати її для пиття, приготування страв, миття фруктів, овочів та посуду.
Пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!
✅ Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
✅ Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
✅ Ретельно мийте руки з милом.
✅ Не одягайте речі, які були забруднені під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
У МОЗ зазначають, що в низці областей Україні формують запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
Якщо у вас проявляються такі симптоми:
- болі в животі;
- блювота;
- діарея;
- підвищена температура тощо.
У такому випадку варто негайно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, якщо вода змінила свій колір чи запах, вживати її небезпечно.
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