Хімікати та мор риби: вода через аварію на Каховській ГЕС може стати непридатною – МОЗ

Аварія на Каховській ГЕС спричинила затоплення кладовищ, сміттєзвалищ, вбиралень тощо.

Через це вода може стати непридатною для споживання, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Причиною тому є хімікати, добрива та збудники інфекційних хвороб, які потраплять у річку внаслідок її розливу на значну територію.

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Як зазначають у МОЗ, на місцях фахівці Центру контролю та профілактики хвороб вже відбирають проби води з водойм та криниць тощо.

За прогнозами фахівців, наступні 3-5 днів через стрімке падіння рівня води очікується мор риби на Херсонщині та на підтоплених районах на Запоріжжі.

Тому збирати та вживати таку рибу у будь-якому виді заборонено, адже є ризик захворювання на ботулізм.

Щоб убезпечити себе, варто дотримуватись наступних правил:

✅ Пити тільки бутильовану або привізну воду.

✅ Воду для приготування їжі і господарських потреб не варто брати з річки та криниці.

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✅ Пам'ятайте, що водопровід призначений для технічних цілей.

✅ Додатково знезаражуйте воду перед тим, як використовувати її для пиття, приготування страв, миття фруктів, овочів та посуду.

Пам’ятайте, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення!

✅ Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

✅ Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

✅ Ретельно мийте руки з милом.

✅ Не одягайте речі, які були забруднені під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

У МОЗ зазначають, що в низці областей Україні формують запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

Якщо у вас проявляються такі симптоми:

болі в животі;

блювота;

діарея;

підвищена температура тощо.

У такому випадку варто негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, якщо вода змінила свій колір чи запах, вживати її небезпечно.