Як бойові медики рятують на фронті та воюють в тилу з командуванням медичних сил. Інтерв'ю з Марією Назаровою. ВІДЕО

Марія Назарова – бойова медикиня, авторка програми підготовки бойових медиків Генштабу.
Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва поспілкувалася з Марією Назаровою про проблеми оперативності допомоги військовим, забезпечення та протистояння бойових медиків і медичних сил України.
Зокрема, Назарова розповіла:
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- що таке протокол ТССС та чому він працює в Україні лише частково;
- як в Україні готують бойових медиків;
- чому китайські турнікети та вироби надруковані на 3D принтері не рятують життя;
- про переливання крові на догоспітальному етапі: підстави та заборони;
- чому бойові медики не підпадають під Женевські конвенції.
Публікуємо відеоверсію інтерв'ю.
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