Як бойові медики рятують на фронті та воюють в тилу з командуванням медичних сил. Інтерв'ю з Марією Назаровою. ВІДЕО

Севгіль Мусаєва головний редактор УП
5109
14 липня 2023

Марія Назарова – бойова медикиня, авторка програми підготовки бойових медиків Генштабу.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва поспілкувалася з Марією Назаровою про проблеми оперативності допомоги військовим, забезпечення та протистояння бойових медиків і медичних сил України.

Зокрема, Назарова розповіла:

Реклама:
  • що таке протокол ТССС та чому він працює в Україні лише частково;
  • як в Україні готують бойових медиків;
  • чому китайські турнікети та вироби надруковані на 3D принтері не рятують життя;
  • про переливання крові на догоспітальному етапі: підстави та заборони;
  • чому бойові медики не підпадають під Женевські конвенції.

Публікуємо відеоверсію інтерв'ю.

Читайте також: "Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків


Реклама:


Реклама:

Антон Дробович

Символи воюють і перемагають

голова Українського інституту національної памʼяті, військовослужбовець ЗСУ

Сергій Гнезділов

ВиделкаFest – злий фестиваль з донецького окопу, який відбувся не завдяки, а всупереч

Олександр Ткаченко

"Тризуб Батьківщини". Переозначення

міністр культури та інформаційної політики України
 6847
КУЛЬТУРА

Всім серіалів! Мінкульт розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів

Тетяна Пушнова, Ганна Щокань
 3362
Суспільство

Невидимі для Женевських конвенцій. Чому Україні так важко повертати додому цивільних полонених

Діана Кречетова
 6533
Здоров'я

Стрибок від радянщини: як в Україні розвивається тактична медицина

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Всім серіалів! Мінкульт розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів

Тетяна Пушнова, Ганна Щокань
Киянку звинувачують у жорстокому поводженні із собакою: зоозахисники подадуть до поліції
У МОН створили інтерактивну карту, де можна побачити забезпечення шкіл гаджетами
Як Україна отримала антарктичну станцію "Академік Вернадський": 5 цікавих фактів
Вчені з’ясували, чому деякі люди безсимптомно переносять COVID-19
Готують лист на ЮНЕСКО. В Одесі російськими ракетами пошкоджено три музеї. ФОТО
Суспільство

Невидимі для Женевських конвенцій. Чому Україні так важко повертати додому цивільних полонених

Діана Кречетова
Здоров'я

Стрибок від радянщини: як в Україні розвивається тактична медицина

Вікторія Андрєєва