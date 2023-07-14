Як бойові медики рятують на фронті та воюють в тилу з командуванням медичних сил. Інтерв'ю з Марією Назаровою. ВІДЕО

Севгіль Мусаєва головний редактор УП
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14 липня 2023

Марія Назарова – бойова медикиня, авторка програми підготовки бойових медиків Генштабу.

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва поспілкувалася з Марією Назаровою про проблеми оперативності допомоги військовим, забезпечення та протистояння бойових медиків і медичних сил України.

Зокрема, Назарова розповіла:

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  • що таке протокол ТССС та чому він працює в Україні лише частково;
  • як в Україні готують бойових медиків;
  • чому китайські турнікети та вироби надруковані на 3D принтері не рятують життя;
  • про переливання крові на догоспітальному етапі: підстави та заборони;
  • чому бойові медики не підпадають під Женевські конвенції.

Публікуємо відеоверсію інтерв'ю.

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