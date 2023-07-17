У США винайшли препарат, який дає надію на уповільнення хвороби Альцгеймера

Випробування Донанемабу, експериментального препарату від компанії Eli Lilly, показало, що він помірно уповільнює погіршення пам’яті та мислення при хворобі Альцгеймера.

Лікування препаратом варто починати на дуже ранніх стадіях, що дає надію на уповільнення хвороби, повідомляє The New York Times.

Препарат ефективніше діє на пацієнтів молодших 75 років.

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Дослідження 1736 пацієнтів протягом 18 місяців показало, що у людей ранній стадії Донанемаб уповільнював погіршення пам’яті та мислення приблизно на 4,5-7,5 місяця у порівнянні з ефектом плацебо.

"Рання діагностика та раннє втручання є ключем до лікування цієї хвороби", – каже доктор Деніел Сковронський, головний медичний і науковий співробітник Eli Lilly.

Донанемаб наразі розглядається для схвалення Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Раніше FDA підтвердило схвалення препарату Лекембі компанії Eisai-Biogen для лікування хвороби.

Донанемаб і Лекембі не порівнювалися безпосередньо один з одним у дослідженнях, тому важко сказати, який препарат може бути більш ефективним.

Однак обидва препарати мають ризики викликати набряк і кровотечу в мозку. У дослідженні Донанемабу частота набряку та кровотечі була вищою, ніж у дослідженні Лекембі.

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Під час клінічних випробувань три смерті були пов’язані із Донанемабом, троє учасників випробувань Лекембі також померли після набряку мозку та кровотечі.

Однак у компанії Eisai заявили, що незрозуміло, чи спричинив смертельні випадки саме препарат, оскільки пацієнти мали складні медичні проблеми

Жоден з цих препаратів не усуває і не відновлює пошкодження мозку, спричинене хворобою.

Тому багато експертів з хвороби Альцгеймера вважають їх лише першим кроком у напрямку боротьби з хворобою.

Інші експерти кажуть, що ліки дають настільки мале уповільнення хвороби, що незрозуміло, чи буде воно помітне пацієнтам і їхнім сім’ям.