Споживання алкоголю може пришвидшити розвиток Альцгеймера – дослідження

Науковці з Медичної школи Університету Вейк-Форест вважають, що навіть невелика кількість алкоголю може прискорити розвиток хвороби Альцгеймера.

Результати дослідження опублікували у Neurobiology of Disease, пише Medical Express.

"Висновки свідчать про те, що алкоголь може прискорити патологічний каскад хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях", – сказав доцент кафедри фізіології та фармакології Медичної школи університету Уейк-Форест Шеннон Маколі.

Науковці провели дослідження на мишах. Вони застосували 10-тижневий підхід до хронічного вживання алкоголю, коли мишам давали вибір пити воду чи алкоголь.

Після експерименту вчені дослідили, як добровільне та помірне споживання алкоголю змінило здорову функцію мозку та поведінку, а також перевірили організм на патологію, яка пов’язана з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера.

Вони виявили, що алкоголь посилює атрофію мозку (тобто відмирання клітин).

Але й різка відміна алкоголю – теж погано впливає. Тоді в організмі формуються амілоїдні бляшки з токсичних білків. Вони накопичуються при хворобі Альцгеймера.

Хронічне, нехай і помірне, споживання алкоголю негативно позначається на метаболізмі мозку.

Дослідники також з'ясували, що навіть помірне споживання алкоголю викликає підвищення рівня цукру в крові та маркерів резистентності до інсуліну, і може сприяти розвитку діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

Алкоголь також впливає на поведінку, навіть у помірних кількостях. У мишей зросла тривожність та погіршилась пам'ять.

"Ці доклінічні дані свідчать про те, що навіть помірне споживання алкоголю може призвести до травм головного мозку. Вживання алкоголю може бути модифікованим фактором ризику хвороби Альцгеймера та деменції", – підсував дослідник Маколі.

Нагадаємо, що науковці досліджують вплив та ймовірні причини розвитку хвороби Альцгеймера. Нещодавно вони опублікували дослідження, що перенесені вірусні захворювання також можуть спричинити цю недугу.

А для діагностики цієї хвороби науковці з Вашингтонського університету створили новий метод для аналізу крові.