Еспресо може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера – вчені

Італійські науковці заявили, що еспресо може запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.

Вчені з Університету Верони побачили, що темна кава знищує тау-протеїни, які накопичуються в мозку і вбивають нейрони (вважається, що цей процес сприяє виникненню нейродегенеративного захворювання).

Дослідження опублікували у журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry, яке заснувало Американське хімічне товариство, повідомляє The Independent.

Для експерименту команда вчених приготувала еспресо з магазинних зерен, а потім охарактеризувала хімічний склад напоїв.

Дослідники вивчали кофеїн, тригонелін та теобромін (алкалоїди), а також флавоноїд геністеїн, що містяться у каві.

"Нещодавні дослідження показали, що кава може мати позитивний вплив на деякі нейродегенеративні захворювання, зокрема на хворобу Альцгеймера.

Хоча точні механізми, які викликають ці стани, досі не з'ясовані, вважається, що білок тау відіграє важливу роль", – сказала провідна авторка дослідження Маріапіна Д'Онофріо.

У здорових людей тау-білок допомагає стабілізувати структури в мозку, але при нейродегенеративних захворюваннях він може утворювати фібрили – "клубки", які накопичуються у ділянках мозку, що відповідають за пам’ять.

Ці утворення є однією з ключових причин уповільнення мислення та погіршення пам'яті, але нещодавнє дослідження показало, що вживання еспресо запобігає їхньому утворенню (деякі компоненти кави здатні запобігати агрегації, конденсації та посівній активності тау-білка).

Ба більше, чим міцніша кава, тим коротшими були ці фібрили, пояснила професорка Д'Онофріо.

"За допомогою експериментів in vitro (у пробірці) та в клітинах ми продемонстрували, що цільний кавовий екстракт, кофеїн та геністеїн мають біологічні властивості для запобігання агрегації, конденсації та активності засіву повторюваної ділянки тау.

Ми також ідентифікували набір сполук кави, здатних зв'язуватися зі сформованими тау-фібрилами. Ці результати поглиблюють розуміння нейропротекторного потенціалу еспресо…" – йдеться у статті.

При цьому професорка зазначила, що корисні властивості міцної кави зберігаються навіть у лате, американо або навіть коктейлі еспресо-мартіні.

"Ми представили велику кількість доказів того, що еспресо є джерелом природних сполук, які демонструють корисні властивості для поліпшення патологій, пов’язаних з тау-білком.

Наші висновки можуть прокласти шлях для подальших досліджень у галузі розробки біологічно активних сполук для профілактики та лікування тау-патологій", – вважають вчені.

Водночас надмірна кількість кави може зашкодити здоров'ю. У МОЗ радять споживати не більше 400 мг кофеїну на день тим, у кого немає протипоказань до цього напою.

Нагадаємо, раніше вчені розробили препарат, який сповільнює деменцію.