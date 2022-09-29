"Історичний момент": учені розробили препарат, який сповільнює деменцію

Учені розробили експериментальний препарат, який уповільнює швидкість погіршення пам’яті та мислення у людей з ранньою формою хвороби Альцгеймера.

Цю розробку називають "історичним моментом" у боротьбі із деменцією.

Препарат, створений компаніями Eisai та Biogen, показав зниження когнітивних порушень у людей з хворобою Альцгеймера на 27% упродовж 18 місяців тестувань, повідомляє The Guardian.

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Такий показник є лише помірною зміною клінічних результатів, але це перший випадок, коли препарат чітко змінює траєкторію захворювання.

"Це історичний момент для дослідження деменції, оскільки це перше випробування третьої фази препарату від хвороби Альцгеймера за ціле покоління, який успішно уповільнює зниження когнітивних функцій", – сказала директор з досліджень хвороби Альцгеймера Великої Британії Сюзан Кольхаас.

У дослідженні взяли участь приблизно 1800 пацієнтів з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Пацієнти двічі на тиждень отримували препарат під назвою Леканемаб.

Також результати показали, що ці ліки зменшують токсичні бляшки в мозку та уповільнюють погіршення пам’яті зі здатністю пацієнтів виконувати повсякденні завдання.

Близько п’ята частина пацієнтів відчувала побічні ефекти, включаючи набряк мозку або мозкову кровотечу, видимі на ПЕТ-сканах. Приблизно у 3% цих пацієнтів спостерігалися симптоматичні побічні ефекти.

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Результати підтверджують гіпотезу, за якою липкі бляшки, які спостерігаються в мозку пацієнтів з деменцією, відіграють важливу роль у пошкодженні клітин мозку та спричиняють погіршення когнітивних функцій.

Остаточна ефективність препарату залежатиме від того, чи збережуть пацієнти, які приймають препарат, кращу клінічну траєкторію після перших 18 місяців.