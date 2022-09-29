"Історичний момент": учені розробили препарат, який сповільнює деменцію

Учені розробили експериментальний препарат, який уповільнює швидкість погіршення пам’яті та мислення у людей з ранньою формою хвороби Альцгеймера.
Цю розробку називають "історичним моментом" у боротьбі із деменцією.
Препарат, створений компаніями Eisai та Biogen, показав зниження когнітивних порушень у людей з хворобою Альцгеймера на 27% упродовж 18 місяців тестувань, повідомляє The Guardian.
Такий показник є лише помірною зміною клінічних результатів, але це перший випадок, коли препарат чітко змінює траєкторію захворювання.
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"Це історичний момент для дослідження деменції, оскільки це перше випробування третьої фази препарату від хвороби Альцгеймера за ціле покоління, який успішно уповільнює зниження когнітивних функцій", – сказала директор з досліджень хвороби Альцгеймера Великої Британії Сюзан Кольхаас.
У дослідженні взяли участь приблизно 1800 пацієнтів з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. Пацієнти двічі на тиждень отримували препарат під назвою Леканемаб.
Також результати показали, що ці ліки зменшують токсичні бляшки в мозку та уповільнюють погіршення пам’яті зі здатністю пацієнтів виконувати повсякденні завдання.
Близько п’ята частина пацієнтів відчувала побічні ефекти, включаючи набряк мозку або мозкову кровотечу, видимі на ПЕТ-сканах. Приблизно у 3% цих пацієнтів спостерігалися симптоматичні побічні ефекти.
Результати підтверджують гіпотезу, за якою липкі бляшки, які спостерігаються в мозку пацієнтів з деменцією, відіграють важливу роль у пошкодженні клітин мозку та спричиняють погіршення когнітивних функцій.
Остаточна ефективність препарату залежатиме від того, чи збережуть пацієнти, які приймають препарат, кращу клінічну траєкторію після перших 18 місяців.
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