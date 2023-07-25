Коли ракета прилетіла у школу, став на захист міста. Історія вчителя, що став військовим

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 липня 2023

46-річний Дмитро Змієнко з Харкова понад 20 років викладав історію та правознавство в рідному місті. Коли окупанти зруйнували школу, в якій він працював, став на захист держави. 

Чоловік отримав поранення під Бахмутом після майже року служби, повідомляють у Національному реабілітаційному центрі "Незламні".

"Коли в тебе забрали місце роботи, треба йти захищати країну!", – починає розповідь педагог.  

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Він вступив до лав ЗСУ та долучився до оборони рідного міста. Його учні задля підтримки свого вчителя збирали гроші йому на дрон.

 Фото: Центр "Незламні"

Після пів року служби на Харківщині його підрозділ перевели під Бахмут, де він і отримав поранення.

Дмитро з побратимом прямували за водою, коли їх помітив ворожий дрон. Миттєво по них спрацював ворожий міномет. 

Осколковий боєприпас розірвався поруч з вчителем та пошматував його руки та ноги. Побратими наклали турнікети та врятували його життя. 

Перші операції провели військові медики у стабпунктах, а згодом – у госпіталі в Дніпрі. Згодом його доставили до Львова на реабілітацію.

 Реабілітація Дмитра

Лікарі зазначають, що верхні та нижні кінцівки пацієнта зазнали множинних осколкових поранень, переломів та ушкоджень нервів. 

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Травматологи у Львові зіставити та зафіксували перебиті кістки. Хірурги врятували знерухомлену руку пораненого – вони відновили пошкоджені ліктьовий та променевий нерви.

Після низки операції з Дмитром працювали ерготерапевти, які допомогли йому відновити рухливість кінцівок.

На шляху до одужання вчителя відвідували його учні, які через повномасштабну війну переїхали у західні області. 

Дмитро зізнається, що понад усе мріє знову навчати дітей у рідному місті. 

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