Чи ефективний апарат Дарсонваль? Пояснення МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
11977
17 серпня 2023

Дарсонваль – це метод апаратної фізіотерапії, який за допомогою змінного електричного струму буцімто стимулює біоелектричні та біохімічні процеси в клітинах. 

Однак з доказовою та традиційною медициною цей прилад не має нічого спільного, наголошують в Міністерстві охорони здоров’я. 

Прилад у 1891 році розробив французький фізик Арсен Д'Арсонваль, однак йому не вдалося пояснити механізм дії препарату на організм людини та довести його ефективність.

Реклама:

За словами МОЗ, Дарсонваль часто використовують для реабілітації пацієнтів, а також:

  • для лікування болю в м’язах та спині;
  • під час лікування невралгій та невриту;
  • для лікування грижі;
  • для лікування варикозу;
  • у разі розладів сну.

Читайте також: Надвисока ціна. Чому важлива доказова медицина

Інфографіка: МОЗ

"Ні в електронній базі даних медичної бібліотеки США, ні в організації Кокрейн, ні Управління з продовольства і медикаментів США нічого не знають про Дарсонваль. 

Є лише невеличка стаття від голландського Міністерства охорони здоровʼя, де вони не рекомендують використання цього приладу в медицині через дослідження, які доводять його неефективність", – кажуть в міністерстві. 

Читайте також: Гроші на вітер: що варто знати волонтерам про ліки із сумнівною ефективністю та що не купувати на передову

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1048
Суспільство

Батьківщина орьнек і "чоловічої" кави. Що ви знаєте про Крим? ТЕСТ

Олена Барсукова
 10003
Суспільство

Ремонтуючи зламане життя: як волонтери "Добробату" відбудовують знищені села 

Роксана Касумова
 23843
Суспільство

Російський теракт на Спаса. Що відомо про тих, кого вбила і поранила ракета РФ у Чернігові

Наталія Найдюк