Чи ефективний апарат Дарсонваль? Пояснення МОЗ

Дарсонваль – це метод апаратної фізіотерапії, який за допомогою змінного електричного струму буцімто стимулює біоелектричні та біохімічні процеси в клітинах.
Однак з доказовою та традиційною медициною цей прилад не має нічого спільного, наголошують в Міністерстві охорони здоров’я.
Прилад у 1891 році розробив французький фізик Арсен Д'Арсонваль, однак йому не вдалося пояснити механізм дії препарату на організм людини та довести його ефективність.
За словами МОЗ, Дарсонваль часто використовують для реабілітації пацієнтів, а також:
- для лікування болю в м’язах та спині;
- під час лікування невралгій та невриту;
- для лікування грижі;
- для лікування варикозу;
- у разі розладів сну.
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|Інфографіка: МОЗ
"Ні в електронній базі даних медичної бібліотеки США, ні в організації Кокрейн, ні Управління з продовольства і медикаментів США нічого не знають про Дарсонваль.
Є лише невеличка стаття від голландського Міністерства охорони здоровʼя, де вони не рекомендують використання цього приладу в медицині через дослідження, які доводять його неефективність", – кажуть в міністерстві.
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