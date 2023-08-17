Чи ефективний апарат Дарсонваль? Пояснення МОЗ

Дарсонваль – це метод апаратної фізіотерапії, який за допомогою змінного електричного струму буцімто стимулює біоелектричні та біохімічні процеси в клітинах.

Однак з доказовою та традиційною медициною цей прилад не має нічого спільного, наголошують в Міністерстві охорони здоров’я.

Прилад у 1891 році розробив французький фізик Арсен Д'Арсонваль, однак йому не вдалося пояснити механізм дії препарату на організм людини та довести його ефективність.

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За словами МОЗ, Дарсонваль часто використовують для реабілітації пацієнтів, а також:

для лікування болю в м’язах та спині;

під час лікування невралгій та невриту;

для лікування грижі;

для лікування варикозу;

у разі розладів сну.

Інфографіка: МОЗ

"Ні в електронній базі даних медичної бібліотеки США, ні в організації Кокрейн, ні Управління з продовольства і медикаментів США нічого не знають про Дарсонваль.

Є лише невеличка стаття від голландського Міністерства охорони здоровʼя, де вони не рекомендують використання цього приладу в медицині через дослідження, які доводять його неефективність", – кажуть в міністерстві.

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