ШІ виявив на 20% більше випадків раку молочної залози, ніж досвідчені лікарі – дослідження

Штучний інтелект виявив більше випадків раку молочної залози, ніж лікарі з багаторічним досвідом.

ШІ також скоротив майже вдвічі навантаження на медиків, які займалися розшифровуванням мамографій пацієнтів з ранніми стадіями раку, повідомляє CNN з посиланням на дослідження опубліковане у журналі The Lancet Oncology.

Утім, це не означає, що найближчим часом встановлювати онкодіагноз буде комп’ютер, а не лікар.

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Хоча дослідження, показує, що штучний інтелект безпечно використовувати для виявлення раку грудей, і він може зробити роботу лікарів ще ефективнішими.

Дослідники переглянули мамографії понад 80 тис. жінок у Швеції, які пройшли дослідження з квітня 2021 року по липень 2022 року.

Половину мамографій перед аналізом лікаря "почитав" ШІ. Іншу половину досліджували два медики без використання ШІ. Усі лікарі, які брали участь у дослідженні, були визнані дуже досвідченими.

У групі, де скани прочитав радіолог разом із ШІ, було виявлено на 20% більше випадків раку, ніж у групі, де мамографії прочитали два радіологи без додаткової технічної допомоги.

Загалом скринінги, підтримані штучним інтелектом, призвели до виявлення раку в 6 випадків на 1000 обстежених жінок у порівнянні з 5 на 1000 при стандартному підході.

Група, яка використовувала ШІ, мала додаткову перевагу: на 44% зменшилося навантаження на медиків.

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Дослідники підрахували, що якби радіологи читали близько 50 мамографів на годину, одному радіологу знадобилося б на чотири-шість місяців менше, щоб прочитати близько 40 тис. скринінгових обстежень за допомогою штучного інтелекту, ніж знадобилося б двом радіологам.

"Найбільший потенціал штучного інтелекту на цей час полягає в тому, що він може дозволити радіологам бути менш навантаженими через надмірну кількість читання", – сказала співавторка дослідження доктор Крістіна Лонг, доцентка радіологічної діагностики з Університету Лунда у Швеції.

За даними Радіологічного товариства Північної Америки, в Європі та США не вистачає радіологів.

Якщо подальші дослідження покажуть, що технологія ШІ дійсно працює, це може допомогти полегшити деякі з кадрових проблем, а також підвищити ефективність роботи радіологів.

Очікується, що попит на рентгенологів зросте, оскільки населення світу старіє та потребує ще більше досліджень.

Багато радіологів сприймають ці можливості як радісну новину, а не як загрозу своїй роботі.

"Наша мета – за допомогою мамографії виявити рак молочної залози якомога раніше, щоб дати кожній пацієнтці найкращий прогноз", – сказала докторка Стаматія Дестоуніс, радіологиня, яка спеціалізується на візуалізації молочної залози в Elizabeth Wende Breast Care в Рочестері, Нью-Йорк, і яка не брала участі в цьому дослідженні.

Будь-яка технологія, яка може допомогти у скринінгу грудей, може мати велике значення

Згідно з даними Американського ракового товариства, захворюваність на рак молочної залози зростає на 0,5% на рік, хоча відповідного збільшення кількості смертей не спостерігається.

Попри те, що рак молочної залози все ще є вбивцею № 2 серед жінок, які помирають від раку, поступаючись лише раку легенів, більше жінок вижило, ніж десятиліття тому, в основному завдяки ефективному скринінгу.

Коли рак молочної залози виявляється на ранній стадії, шанси людини на виживання значно зростають.

Утім, мамографія не ідеальна, кажуть експерти.

Це дуже суб’єктивне дослідження. За даними Національного інституту раку, скринінгові мамографії пропускають близько 20% випадків раку молочної залози.

Виявити складну структуру раку молочної залози надзвичайно складно, навіть після багаторічної спеціалізованої підготовки.

По суті, рентгенолог повинен виявити пухлину посеред білого фону.

"Штучний інтелект може одного разу допомогти з цим виявленням, але робота радіолога – це набагато більше, ніж розпізнавання образів", – сказала докторка Лаура Гікок, рентгенологиня молочної залози з онкологічного центру Лангона Перлмуттера Нью-Йоркського університету, яка не брала участі в новому дослідженні.

Рентгенологи вже використовують порівняно грубий тип комп’ютерного аналізу зображень під назвою CAD, розроблений у 1990-х роках, який може розпізнавати візерунки на мамограмах.

За словами Лаури Гікок, модель штучного інтелекту дивиться на зображення інакше, ніж людське око, вона навчена на іншому матеріалі та може давати різні прогнози на основі того, що вона може бачити, а що – ні.

Хоча штучний інтелект все ще є технологією, що розвивається, штучний інтелект почав захоплювати уяву вчених.

Він використовується для відкриття та розробки ліків і допомагає медикам краще спілкуватися з пацієнтами.

Також розробляється кілька програм штучного інтелекту, які допоможуть лікарям виявити рак.

Одна програма в Массачусетському технологічному інституті була створена для виявлення високого ризику майбутнього раку грудей на основі поточних мамографій, чого лікарі зараз не можуть зробити.

Багато з цих програм є реальними перспективами, вважає Гікок.

Нагадаємо, мамографія – метод ранньої діагностики патології молочної залози, дозволяє виявити пухлини від 0,3 см з ймовірністю 75-95%. Раніше "УП.Життя" розповідало, як виявити рак молочної залози на ранніх стадіях.