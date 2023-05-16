ВООЗ закликала з обережністю використовувати штучний інтелект у сфері охорони здоров’я

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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16 травня 2023

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до обережності при використанні штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я.

В організації вважають, що дані, які використовує штучний інтелект для ухвалення рішень, можуть бути упередженими або використаними не за призначенням, повідомляє Reuters.

У ВООЗ заявили, що з ентузіазмом сприймають потенціал штучного інтелекту, але мають занепокоєння щодо того, як він буде використаний.

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У заяві організації йдеться, що дані, які використовуються для навчання штучного інтелекту, можуть бути упередженими та генерувати оманливу або неточну інформацію.

 Фото: agsandrew/Depositphotos

ВООЗ вважає, що необхідно оцінити ризики використання таких інструментів, як ChatGPT для добробуту людей і захисту громадського здоров’я.

Нагадаємо, у Китаї поліція заарештувала чоловіка за створення фейкових новин через бот зі штучним інтелектом ChatGPT.

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