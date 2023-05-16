ВООЗ закликала з обережністю використовувати штучний інтелект у сфері охорони здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до обережності при використанні штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я.

В організації вважають, що дані, які використовує штучний інтелект для ухвалення рішень, можуть бути упередженими або використаними не за призначенням, повідомляє Reuters.

У ВООЗ заявили, що з ентузіазмом сприймають потенціал штучного інтелекту, але мають занепокоєння щодо того, як він буде використаний.

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У заяві організації йдеться, що дані, які використовуються для навчання штучного інтелекту, можуть бути упередженими та генерувати оманливу або неточну інформацію.

ВООЗ вважає, що необхідно оцінити ризики використання таких інструментів, як ChatGPT для добробуту людей і захисту громадського здоров’я.

Нагадаємо, у Китаї поліція заарештувала чоловіка за створення фейкових новин через бот зі штучним інтелектом ChatGPT.