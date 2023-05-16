ВООЗ закликала з обережністю використовувати штучний інтелект у сфері охорони здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала до обережності при використанні штучного інтелекту у сфері охорони здоров’я.
В організації вважають, що дані, які використовує штучний інтелект для ухвалення рішень, можуть бути упередженими або використаними не за призначенням, повідомляє Reuters.
У ВООЗ заявили, що з ентузіазмом сприймають потенціал штучного інтелекту, але мають занепокоєння щодо того, як він буде використаний.
У заяві організації йдеться, що дані, які використовуються для навчання штучного інтелекту, можуть бути упередженими та генерувати оманливу або неточну інформацію.
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ВООЗ вважає, що необхідно оцінити ризики використання таких інструментів, як ChatGPT для добробуту людей і захисту громадського здоров’я.
Нагадаємо, у Китаї поліція заарештувала чоловіка за створення фейкових новин через бот зі штучним інтелектом ChatGPT.
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