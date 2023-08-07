Яку кров бойові медики зможуть вливати пораненим – пояснює МОЗ

Бойові медики отримають можливість під час транспортування пораненого з полю бою переливати йому кров першої групи з негативним резус-фактором. На догоспітальному етапі таку кров можна вливати будь-кому без додаткових досліджень.

Про це повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка в ефірі телемарафону 7 серпня.

"Йдеться про використання першої групи крові, резус негативний, з поля бою до стабілізаційного пункту або до госпіталю", – сказав він.

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Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Командування медичних сил, Міноброни та МОЗ знайшли компроміс у питанні дозволу бойовим медикам переливати кров. Однак на умовах проходження ними спеціальної підготовки.

Фото: sudok1 Depositphotos

Також Василь Стрілка наголосив на потребі у крові всіх груп для поранених.

"Потреби завжди є, але після повномасштабного вторгнення потреба різко зросла. Якщо ви ще не стали донором, станьте, будь ласка. Ваша кров може воювати і врятує комусь життя. Незалежно від того, де ви зараз живете, буквально за кілька днів після донації ваша кров буде транспортована на передову і рятуватиме наших захисників", – сказав він.

Нагадаємо, раніше військові медики зазначали, що попри те, уряд ухвалив постанову про забезпечення військових підрозділів кров’ю для трансфузії, командування медичних сил блокувало постанову і забороняло бойовим медикам переливати кров.

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