Яку кров бойові медики зможуть вливати пораненим – пояснює МОЗ

Бойові медики отримають можливість під час транспортування пораненого з полю бою переливати йому кров першої групи з негативним резус-фактором. На догоспітальному етапі таку кров можна вливати будь-кому без додаткових досліджень.
Про це повідомив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я Василь Стрілка в ефірі телемарафону 7 серпня.
"Йдеться про використання першої групи крові, резус негативний, з поля бою до стабілізаційного пункту або до госпіталю", – сказав він.
Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Командування медичних сил, Міноброни та МОЗ знайшли компроміс у питанні дозволу бойовим медикам переливати кров. Однак на умовах проходження ними спеціальної підготовки.
|Фото: sudok1/Depositphotos
Також Василь Стрілка наголосив на потребі у крові всіх груп для поранених.
"Потреби завжди є, але після повномасштабного вторгнення потреба різко зросла. Якщо ви ще не стали донором, станьте, будь ласка. Ваша кров може воювати і врятує комусь життя. Незалежно від того, де ви зараз живете, буквально за кілька днів після донації ваша кров буде транспортована на передову і рятуватиме наших захисників", – сказав він.
Нагадаємо, раніше військові медики зазначали, що попри те, уряд ухвалив постанову про забезпечення військових підрозділів кров’ю для трансфузії, командування медичних сил блокувало постанову і забороняло бойовим медикам переливати кров.
Читайте також: Стрибок від радянщини: як в Україні розвивається тактична медицина