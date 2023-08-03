Бойовим медикам можуть дозволити переливати кров після підготовки – Маляр

Бойові медики зможуть переливати кров військовим після проходження відповідної підготовки.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Зараз у цьому питанні знайдене спільне з МОЗ рішення. Тут питання стоїть в іншому, щоб ці люди мали відповідну підготовку. Суть дискусії зводилася, як раз до цього", – каже Ганна Маляр.
За її словами, Командування медичних сил, Міноборони і МОЗ знайшли компроміс. Бойові медики, які не мають відповідної освіти, зможуть переливати кров, але будуть проходити відповідну підготовку.
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Інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова у коментарі "УП. Життя" назвала цей компроміс перемогою.
Марія Назарова повідомляла, що попри те, уряд ухвалив постанову про забезпечення військових підрозділів кров’ю для трансфузії, командування медичних сил блокувало постанову і забороняло бойовим медикам переливати кров.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні розвивається тактична медицина.
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