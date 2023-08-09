Вже не 10 тисяч? Вчені з'ясували, скільки кроків варто проходити щодня

Довгий час вважалося, що людина, аби залишитися у формі, має проходити не менше 10 тис. кроків на день. Однак тепер вчені вважають, що користь можуть принести навіть 5 тисяч кроків і менше.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дослідження, в якому аналізували дані 226 тис. людей з усього світу.

Аналіз показав, що 4 тис. кроків достатньо, щоб почати знижувати ризик передчасної смерті з різних причин.

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Трохи понад 2300 достатньо корисно для серця і судин.

Команда лікарів з Медичного університету Лодзі в Польщі та Школи медицини Університету Джона Гопкінса в США виявила переваги ходьби для людей будь-якої статі та віку, незалежно від місця проживання.

Як йдеться у дослідженні, ризик смерті значно знижується з кожними 500-1000 додатковими кроками. Тисяча додаткових кроків на день потенційно зможе знизити ризик смерті з будь-якої причини на 15%. А 500 додаткових кроків на день може знизити ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 7%

Якщо людина робить 20 тис. кроків на день, користь для здоров’я зростає."Ліміт" кроків вчені не визначили.



Однак найбільші переваги були помічені для людей молодших 60 років.

Професор Мацей Банах з Лодзького університету сказав, що хоча кількість сучасних ліків зростає, не можна сподіватися лише на них.

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"Я вважаю, що ми завжди повинні підкреслювати, що зміни способу життя, зокрема дієта та фізичні вправи, які були "головними героями" нашого аналізу, можуть бути принаймні такими ж або навіть ефективнішими для зниження ризику серцево-судинних захворювань і продовження життя", – каже він.

Дослідження показали, що від недостатньої фізичної активності страждає більше чверті населення світу. 32% жінок та 23% чоловіків приділяють недостатньо часу фізичній активності.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, недостатня фізична активність є причиною 3,2 мільйона смертей щороку, що є четвертою за частотою причиною у всьому світі. Пандемія COVID-19 також призвела до зниження фізичної активності, і рівень активності не відновився два роки після неї.

Хані Файн, особиста тренерка і інструкторка глобальної фітнес-компанії Barry's, наголошує, що проблеми зі здоров’ям можуть виникнути, якщо людина занадто довго сидить.

"Занадто довге сидіння також може спричинити всілякі проблеми зі спиною, ми часто зустрічаємося з людьми, які працюють в офісі, їхні спини постійно перебувають у напруженому стиснутому положенні, що спричиняє набагато більше проблем у подальшому житті", – каже тренерка.

За її словами, навіть такі дії, як стояння, носіння покупок, миття підлоги, крокування під час розмови по телефону роблять людину активнішою і допомагають спалювати калорії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому важлива фізична активність під час війни.