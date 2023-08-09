Вже не 10 тисяч? Вчені з'ясували, скільки кроків варто проходити щодня

Довгий час вважалося, що людина, аби залишитися у формі, має проходити не менше 10 тис. кроків на день. Однак тепер вчені вважають, що користь можуть принести навіть 5 тисяч кроків і менше.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на дослідження, в якому аналізували дані 226 тис. людей з усього світу.
Аналіз показав, що 4 тис. кроків достатньо, щоб почати знижувати ризик передчасної смерті з різних причин.
Трохи понад 2300 достатньо корисно для серця і судин.
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Команда лікарів з Медичного університету Лодзі в Польщі та Школи медицини Університету Джона Гопкінса в США виявила переваги ходьби для людей будь-якої статі та віку, незалежно від місця проживання.
Як йдеться у дослідженні, ризик смерті значно знижується з кожними 500-1000 додатковими кроками. Тисяча додаткових кроків на день потенційно зможе знизити ризик смерті з будь-якої причини на 15%. А 500 додаткових кроків на день може знизити ризик смертності від серцево-судинних захворювань на 7%
Якщо людина робить 20 тис. кроків на день, користь для здоров’я зростає."Ліміт" кроків вчені не визначили.
Однак найбільші переваги були помічені для людей молодших 60 років.
Професор Мацей Банах з Лодзького університету сказав, що хоча кількість сучасних ліків зростає, не можна сподіватися лише на них.
"Я вважаю, що ми завжди повинні підкреслювати, що зміни способу життя, зокрема дієта та фізичні вправи, які були "головними героями" нашого аналізу, можуть бути принаймні такими ж або навіть ефективнішими для зниження ризику серцево-судинних захворювань і продовження життя", – каже він.
Дослідження показали, що від недостатньої фізичної активності страждає більше чверті населення світу. 32% жінок та 23% чоловіків приділяють недостатньо часу фізичній активності.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, недостатня фізична активність є причиною 3,2 мільйона смертей щороку, що є четвертою за частотою причиною у всьому світі. Пандемія COVID-19 також призвела до зниження фізичної активності, і рівень активності не відновився два роки після неї.
Хані Файн, особиста тренерка і інструкторка глобальної фітнес-компанії Barry's, наголошує, що проблеми зі здоров’ям можуть виникнути, якщо людина занадто довго сидить.
"Занадто довге сидіння також може спричинити всілякі проблеми зі спиною, ми часто зустрічаємося з людьми, які працюють в офісі, їхні спини постійно перебувають у напруженому стиснутому положенні, що спричиняє набагато більше проблем у подальшому житті", – каже тренерка.
За її словами, навіть такі дії, як стояння, носіння покупок, миття підлоги, крокування під час розмови по телефону роблять людину активнішою і допомагають спалювати калорії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому важлива фізична активність під час війни.
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