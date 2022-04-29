Чому важлива фізична активність під час війни? Поради від ЦГЗ

Через війну українці переживають постійний стрес і страх за своїх рідних та близьких.

У цих умовах важливо підтримувати фізичну активність, яка допомагає знизити рівень гормону стресу – кортизолу.

У Центрі громадського здоров’я радять відновити заняття спортом, якщо ви зараз перебуваєте у безпечному місці.

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Які переваги дає регулярна фізична активність?

Запобігає стресу і покращує настрій.

Покращує серцево-судинну та дихальну системи.

Нормалізує артеріальний тиск, рівень холестерину та глюкози у крові.

Допомагає зміцнити м’язи.

Розвиває спритність і гнучкість, зменшує ризик травм.

Покращує мозкову діяльність.

Покращує творчі здібності.

Фото: HayDmitriy /Depositphotos

Як залишитись фізично активними?

✅ Робіть короткі перерви протягом дня, під час яких ви зможете виконати вправи: нахили тулубу, присідання, відтискання від підлоги, рухи руками й ногами протягом 5-10 хвилин.

Ще одним способом є ігри або танці з дітьми, прибирання, домашні тренажери чи обруч.

✅ Підшукайте собі онлайн-тренування та однодумців, зараз безліч тренерів різних спортивних практик проводять онлайн заняття.

Також можна знаходити відео фізичних вправ. Однак будьте обережні при виборі занять, спочатку переконайтесь, що вони вам підходять і ви зможете виконувати їх самостійно.

✅ Більше гуляйте, по квартирі чи на вулиці, ходьба допомагає тримати ваші м’язи у тонусі, особливо корисною буде ходіння сходами вгору.

✅ Менше сидіть, сидячий спосіб життя збільшує ризик порушень зору, сколіозу, геморою тощо. Бажано вставати та витягуватись в повний зріст кожні 3 хвилин.

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✅ Навчіться розслаблятись, якщо ви нервуєте, зробіть глибокі вдихи і налаштуйтесь на позитивні думки. Можна також вголос заспівати улюблену пісню.

✅ Найважливіше – розпочати. Усім дорослим лікарі рекомендують як мінімум 30 хвилин помірної фізичної активності із базовими вправами на нахили, присідання, рухи ногами та руками.

Нагадаємо, раніше УП.Життя на основі порад професійних тренерів розповідала, як мотивувати себе та займатись спортом в домашніх умовах.

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