Фізична активність може допомогти при лікуванні депресії. Дослідження

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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4 березня 2023

Легкі та помірні симптоми депресії, тривоги та психологічного дистресу (проблем з адаптацією до стресу) можна полегшити за допомогою фізичної активності.

На думку дослідників з Університету Південної Австралії (UniSA), фізичні вправи повинні бути основним методом лікування депресії та інших поширених психічних розладів, повідомляє The Science Alert.

Група дослідників проаналізувала дані 128 тис. людей, які страждають від тривоги, стресу та депресії.

Дослідницька група проаналізувала всі дослідження, опубліковані до 2022 року з 12 електронних баз даних. 

  Фото: pixelaway/Depositphotos

Порівнюючи ефекти фізичних вправ зі звичайним лікування серед усіх груп населення, науковці виявили, що фізична активність знижує симптоми депресії, тривоги та психологічного дистресу в 1,5 раза краще, ніж розмовна терапія або медикаментозне лікування.

Дослідження показало, якщо займатися фізичною активністю приблизно 12 тижнів, це може покращити психологічний стан.

Науковці виявили, що пацієнти, які страждають від депресії, тривоги чи інших психологічних розладів, можуть отримати таку ж користь від фізичної активності, як і від психотерапії чи медикаментозного лікування.

"Фізична активність допомагає покращити психічне здоров'я, – каже Бен Сінгх, – але, попри докази, вона не отримала широкого розповсюдження як метод його лікування".

Вчені також виявили, що всі види фізичної активності та вправ були корисними. Зокрема, аеробіка, ходьба, пілатес чи йога.

Науковці стверджують, що види вправ допомагали по-різному. Наприклад, йога і заняття спортом, що поєднують розум і тіло, найбільше впливали на зменшення тривожності. Водночас вправи з обтяженням найбільше допомагали впоратися з депресією.

Вони додають, що результати дослідження не заперечують, що медикаменти та психотерапія є важливими методами лікування багатьох психічних розладів, дані свідчать про те, що фізичні вправи також є важливим методом лікування, який заслуговує на увагу.

"Фізична активність дуже корисна для поліпшення симптомів депресії, тривоги і дистресу для дорослих", – підсумовують автори дослідження.

Нагадаємо, науковці виявили, що люди, які страждають на безсоння, мають на 69% вищий ризик отримати серцевий напад (інфаркт міокарда).

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