Компанія Маска шукає людей з паралічем рук і ніг для дослідження технології "мозок-комп’ютер"

Компанія Ілона Маска Neuralink шукає людей з паралічем усіх чотирьох кінцівок для тестування своєї нової технології.
Компанія Neuralink отримала дозвіл, щоб розпочати шестирічне дослідження чипа, який буде передавати сигнали із мозку людини у комп’ютер, повідомляє The Verge.
Компанія шукає людей з квадриплегією (паралічем рук і ніг) унаслідок травми спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу (БАС), які старше 22 років і мають постійного та надійного опікуна для участі в дослідженні.
Дослідження під назвою PRIME має наметі досліджувати три речі одночасно:
- імплантат N1, мозково-комп’ютерний пристрій Neuralink;
- робота R1, робота-хірурга, який фактично імплантує пристрій;
- додаток N1 User App, програмне забезпечення, яке підключається до N1 і перетворює сигнали мозку в дії комп’ютера.
|Імплантат N1 від Neuralink готовий до перших користувачів. Зображення: Neuralink
У Neuralink кажуть, що планують перевірити безпеку та ефективність усіх трьох частин системи.
На першому етапі очікується, що учасники експерименту візьмуть участь у 18-місячному дослідженні, яке передбачає дев’ять візитів у клініку.
Після цього учасники витрачатимуть принаймні дві години на тиждень на дослідження інтерфейсу "мозок-комп’ютер", а потім зроблять ще 20 візитів протягом наступних п’яти років.
Neuralink не повідомляє, скільки людей шукає та коли планує розпочати дослідження. Компанія каже, що планує лише компенсувати "витрати, пов’язані з дослідженням", як-от проїзд до місця дослідження та назад.
Також не зрозуміло, де будуть проводитися дослідження. Neuralink лише повідомляє, що отримала схвалення від "першої лікарні".
Що не так з дослідженням компанії Маска
Дослідники вже давно тестують імплантати, які дозволяють людям з паралічем керувати комп’ютерами та іншими пристроями.
Два нещодавно опублікованих дослідження, наприклад, показали, що інтерфейси "мозок-комп’ютер" можуть допомогти пацієнтам з БАС спілкуватися, друкуючи на комп’ютері.
Також наразі йдеться не про "всеосяжний мозковий комп’ютер", про який Маск говорив роками.
Утім, дослідження є великим кроком для компанії Neuralink, яка отримала схвалення Управління санітарним наглядом за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) у травні 2023 року після відмови на початку 2022 року.
Багато питань викликало поводження компанії з мавпами, на яких робили експерименти.
Нещодавно Маск заявив, що тестування проводилося лише на "термінальних мавпах" і що жодна тварина ніколи не помирала в результаті імплантації Neuralink. Однак регулятори виявили багато проблем, пов’язаних з поводженням із тваринами.
Також йде розслідування щодо незаконного транспортування компанією пристроїв, що містять патогенні мікроорганізми, вилучених із мавп.
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