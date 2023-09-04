Де потрібна донорська кров? Нові дані МОЗ

Кров може врятувати життя, тож якщо ви хотіли пожертвувати її – у багатьох містах є потреба в донорах.
Усі охочі можуть зареєструватись на ДонорUA, знайти своє місто та запланувати донації в особистому кабінеті.
У Міністерстві охорони здоров’я оновили дані про потреби крові станом на 4 вересня.
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Зокрема, зробити донацію можна у таких містах:
- Вінниця: всі групи крові
- Рівне: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
|Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ. Переливання крові через внутрішньокістковий доступ на догоспітальному етапі
- Одеса:
- Обл. дит. лікарня: всі групи крові
- Обл. станція переливання: всі групи крові
- Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-
- Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
- Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Херсон: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
- Луцьк: 3-, 4-
Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин, додають у МОЗ.
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