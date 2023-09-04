Де потрібна донорська кров? Нові дані МОЗ

Кров може врятувати життя, тож якщо ви хотіли пожертвувати її – у багатьох містах є потреба в донорах.

Усі охочі можуть зареєструватись на ДонорUA, знайти своє місто та запланувати донації в особистому кабінеті.

У Міністерстві охорони здоров’я оновили дані про потреби крові станом на 4 вересня.

Реклама:

Зокрема, зробити донацію можна у таких містах:

Вінниця: всі групи крові

Рівне: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові

Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ. Переливання крові через внутрішньокістковий доступ на догоспітальному етапі

Одеса:

Обл. дит. лікарня: всі групи крові

Обл. станція переливання: всі групи крові

Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Херсон: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Луцьк: 3-, 4-

Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин, додають у МОЗ.