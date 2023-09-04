Де потрібна донорська кров? Нові дані МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 вересня 2023

Кров може врятувати життя, тож якщо ви хотіли пожертвувати її – у багатьох містах є потреба в донорах.

Усі охочі можуть зареєструватись на ДонорUA, знайти своє місто та запланувати донації в особистому кабінеті.

У Міністерстві охорони здоров’я оновили дані про потреби крові станом на 4 вересня.

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Зокрема, зробити донацію можна у таких містах:

  • Вінниця: всі групи крові    
  • Рівне: всі групи крові  
  • Дніпро: всі групи крові 
  • Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові   

 Фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ. Переливання крові через внутрішньокістковий доступ на догоспітальному етапі
  • Одеса:    
  • Обл. дит. лікарня: всі групи крові
  • Обл. станція переливання: всі групи крові     
  • Івано-Франківськ: 1-, 2-, 3-, 4- 
  • Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/- 
  • Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/- 
  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-   
  • Херсон: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-     
  • Луцьк: 3-, 4- 

Потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин, додають у МОЗ. 

Читайте також: Як і хто може стати донором крові? Інструкція від МОЗ


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