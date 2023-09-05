Головний санлікар Ігор Кузін розповів про рівень щеплень серед дітей в прифронтових областях

На прифронтових територіях через безпекову ситуацію працюють мобільні виїзні бригади, які проводять щеплення дітям та дорослому населенню.
Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін на брифінгу 5 вересня.
Він зазначив, що у Донецькій області наразі рівень вакцинації серед дітей віком 2-6 років становить 42,3%. Вони отримали першу дозу від кору.
Кількість тих, хто отримав другу дозу є удвічі меншою – вакциновано лише 22,9% дітей віком 7-17 років, які перебувають на підконтрольній Україні території.
|Ігор Кузін на брифінгу
У Запорізькій області 1 дозу отримали 61,3% дітей, а 2 дозу – 30,4%.
На Херсонщині ситуація дещо інакша кількість дітей, які отримали другу дозу значно перевищує кількість дітей у віці до 6 років. Тому 1 дозу – мають 17,1%, другу дозу – 42,2%.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що вакцинація проти кору є обов'язковою для відвідування очного навчання. Для отримання довідки також треба мати:
- 3 дози вакцини проти гепатиту В (завершений курс щеплень);
- 1 доза вакцини проти туберкульозу (завершений курс щеплень);
- 4 дози вакцини проти кашлюку (завершений курс щеплень);
- 5 доз вакцини проти правця та дифтерії;
- 5 доз вакцини проти поліомієліту;
- 3 дози вакцини проти хіб-інфекції (завершений курс щеплень).
"Якщо рекомендовані щеплення пропущені, наприклад, через переїзд до іншого міста, батькам варто звернутися до пункту щеплення чи сімейного лікаря і надолужити їх. Це питання індивідуального захисту для кожної дитини від хвороб, яким можна запобігти вакцинацією", – зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За даними Центру громадського здоров’я, за перше півріччя 2023 року:
- лише 40,7% шестирічних дітей отримали щеплення проти туберкульозу;
- 44,2% – проти вірусного гепатиту В;
- 25,2% – проти кашлюку, дифтерії, правця;
- 41,7% – проти поліомієліту;
- 46,5% – проти хіб-інфекції;
- 39,8% – проти кору, паротиту, краснухи.
Найнижчі показники охоплення щепленнями у даних вікових групах реєструються у Львівській, Одеській, Волинській, Вінницькій, Тернопільській областях.
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