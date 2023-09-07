У МОЗ розповіли, що впливає на терміни проходження ВЛК

Термін проходження військово-лікарських комісій скоротився, оскільки збільшилася їхня кількість. Однак на час проходження комісій впливає низка факторів.

Про це заявив на брифінгу 7 вересня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Міністр пояснив, що попри те, що ВЛК стали створювати при цивільних лікарнях, остаточне рішення про придатність чи непридатність до служби ухвалює представник медичних сил ЗСУ.

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За словами Віктора Ляшка, на терміни проходження військовими комісії після поранення впливає кілька факторів. Один з найважливіших – це час надходження довідки про обставини отримання бійцем травми.

З огляду на це міністр не назвав точного терміну, за який військового після поранення можуть, згідно рішенню ВЛК, відправити або у звільнення, або у відпустку, або визнати обмежено придатним до військової служби.

Термін проходження військово-лікарських комісій скоротився, оскільки збільшилася їхня кількість

Тим часом терміни проходження ВЛК для призовників при Територіальних центрах комплектування невдовзі можуть визначити.

"Наразі ми працюємо над виконанням рішення Ради національної безпеки, встановлюємо конкретний термін, який влаштує і ТЦК, і лікарняний заклад, з урахуванням усіх потенційних ризиків", – каже Віктор Ляшко.

Нагадаємо, новопризначений міністр оборони Рустем Умєров заявив про плани запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК).