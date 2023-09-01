У 819 цивільних закладах можна пройти ВЛК – Ляшко

Військово-лікарську комісію можна пройти у понад 800 цивільних медзакладах.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ефірі телемарафону 1 вересня.

"На сьогодні вже 819 цивільних медзакладів мають ВЛК. Керівника призначають медсили ЗСУ, але в складі ВЛК працюють лікарі", – сказав він.

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Міністр зазначив: військові, які перебувають в стаціонарі в цивільному закладі, можуть пройти ВЛК безпосередньо в ньому, а також оформити усі необхідні документи. За потреби, вони також можуть оформити довідку про поранення.

Фото з соцмереж Віктора Ляшка

"Раніше її (довідку – ред.) міг забрати винятково поранений військовослужбовець, звернувшись до командира частини, але сьогодні уряд вніс декілька змін до нормативно-правових актів, і цей документ надходить у лікарню та ВЛК через електронний документообіг. Тепер військовослужбовцям не потрібно ходити за цією довідкою", – сказав він.

Нагадаємо, Ляшко заявляв, що у Києві найгірша ситуація із залученням цивільних лікарень для проведення ВЛК.