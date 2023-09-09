Як зробити перекус у школу для дитини корисним – поради від МОЗ

Цьогоріч багато українських школярів повернулися за парти попри війну. І хоча більшість їжі діти приймають вдома, вони часто з собою беруть ланч-бокси.

Як саме зробити їх корисним для дитини, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров’я МОЗ Олег Швець рекомендує залучати самих дітей до підготовки та вибору майбутнього вмісту боксу.

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"Вони з більшою ймовірністю з’їдять страви, які допомагали складати. Будьте креативними та робіть ланч-бокси яскравими, додавайте різні продукти", – каже експерт.

Також у МОЗ радять брати за основу шкільні перекуси, які надовго дають відчуття ситості. Це продкути з високим вмістом білка:

хліб;

зернові батончики;

горіхи;

твердий сир;

яйця.

До того ж готувати канапки та сендвічі варто з цільнозернового хліба. Дитину до нього варто привчати поступово. Спочатку можна спробувати приготувати бутерброд з однієї скибочки білого чи чорного хліба, а однієї – цільнозернового.

У МОЗ кажуть, що майонез і крем-сир з іншими намазками не треба використовувати. Замість цього можна взяти начинку з помірним вмістом жиру: курку або індичку, тунця або лосося, твердий сир з низьким вмістом жиру.

До бутербродів завжди потрібно додавати зелений салат і овочі. Вибір може бути між помідорами черрі або паличками з моркви, огірка, перцю чи селери. А у окреме відділення можна додати хумус чи інший соус, щоб їсти овочі було смачніше.

Крім того, до ланч-боксу завжди треба класти шматочки фруктів та ягоди, які дитина зможе з’їсти за раз: банан, яблуко, груша, шматочки мандарину чи апельсину, тощо. Щоб вони не коричневіли, їх поливають лимонним соком.

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Замість фруктових чи шоколадних батончиків варто викоритувавти сухофрукти на кшталт родзинок та кураги. А замість тістечок можна брати шоколад, цільнозернові батончики і печиво.

Наостанок, йогурти для дітей дієтологи рекомендують з низьким вмістом жиру та цукру, а якщо сир має багато солі та жиру, то варто покласти його меншу скибочку.

Раніше ми розповідали про те, як привчити дитину їсти корисну їжу.