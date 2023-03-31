Хто має право на безкоштовне харчування у школах та садочках – пояснює освітній омбудсмен

Більшість батьків самостійно сплачують за харчування дитини у садочку чи школі.

Однак є категорії дітей, які мають право на безоплатне або частково платне харчування.

Хто має право на безоплатне харчування у закладах освіти та які документи потрібні для отримання пільги, пояснює освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Хто має право на безоплатне гаряче харчування

Право на безоплатне харчування мають діти:

сироти;

позбавлені батьківського піклування;

з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах);

з малозабезпечених сімей;

з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

зі статусом дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Є категорії дітей, які мають право на безоплатне або частково платне харчування

Органи місцевого самоврядування відповідним рішенням можуть визначати також й інші категорії дітей, які мають право на безоплатне харчування.

Наприклад, в окремих територіальних громадах пільги на безоплатне харчування можуть отримувати також діти захисників та захисниць, які знаходяться на фронті, однак не мають статусу учасника бойових дій або зареєстровані на іншій території.

Досить часто місцеві органи влади встановлюють безоплатне харчування для учнів 1-4 класів.

Дізнатися про пільги можна, звернувшись до органів управління освіти (відділів, управлінь, департаментів освіти) територіальної громади.

Зменшення плати за харчування для окремих категорій дітей

Також законодавством визначаються обставини, за яких для батьків може зменшуватися розмір плати за харчування.

Наприклад, розмір плати за харчування в закладах дошкільної освіти зменшується на 50% для батьків, у сім’ях яких є троє і більше дітей.

Які документи подавати, щоб отримати пільги на харчування

Забезпечення безоплатним гарячим харчуванням здійснюється на підставі документів, що підтверджують таке право.

Для отримання пільги необхідно звернутися до керівництва закладу освіти з відповідною заявою та надати копію документів, що підтверджують пільги.

Заклад освіти не має права вимагати для підтвердження пільги документи, які не передбачені законодавством.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського виховання, документом, що підтверджує отримання пільги на харчування може бути рішення суду або місцевого виконавчого комітету про надання відповідного статусу.

Для дітей з особливими освітніми потребами – це висновок інклюзивно-ресурсного центру.

Для батьків дітей із малозабезпечених сімей підставою для звільнення від плати за харчування є довідка про призначення державної соціальної допомоги, видана органами праці та соціального захисту.

Для дітей учасників війни, залежно від ситуації (інвалідність одного з батьків, смерть, участь у бойових діях), це можуть бути відповідні посвідчення батьків.

Для дітей-внутрішньо переміщених осіб – довідка про взяття на облік ВПО.

Для дітей із багатодітних сімей – копія посвідчення про надання статусу багатодітної сім’ї.