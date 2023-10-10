Чи дійсно хвороба косила всіх підряд: вчені з'ясували, хто саме помирав від іспанки у 1918 році

У США проаналізували скелети померлих від іспанського грипу (іспанки), щоб перевірити гіпотезу, чи дійсно ця хвороба вражала не тільки людей із зони ризику, але й молодих і здорових.

Дані, які вдалося отримати вченим, поставили під сумнів гіпотезу про те, що пандемія іспанки 1918 року вражала всіх підряд, повідомляє The New York Times.

Виявилося, що найбільш уразливими були люди, які мали якісь хронічні захворювання, або були хворобливі.

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Небезпека іспанки у 1918 році полягала якраз у тому, що вірус вбивав здорових молодих людей так само легко, як і тих, хто був слабким або мав хронічні захворювання. Від іспанки загинули щонайменше 50 мільйонів людей у світі, або від 1,3 до 3% населення планети (для порівняння: від COVID-19 померло 0,09% населення).

Ілюстрація: SiberianArt/Getty Images

Дослідники, які аналізували скелети людей, що померли під час спалаху іспанки 1918 року, повідомили, що люди, які страждали від хронічних захворювань або погано харчувалися, мали вдвічі більше шансів померти, ніж ті, у кого таких захворювань не було, незалежно від їхнього віку.

Вірус 1918 року дійсно вражав молодих людей, але, як припускають вчені, це не спростовувало те, що інфекційні захворювання вбивають слабких і хворих людей швидше за інших.

Шерон ДеВітт, антропологиню з Університету Колорадо і Аманду Вісслер, антропологиню з Університету Макмастера в Онтаріо заінтригували твердження, що вірус 1918 року вбивав молодих і здорових людей так само легко, як і тих, хто вже мав захворювання.

У ті часи не було антибіотиків чи вакцин проти дитячих хвороб, а туберкульоз був широко поширений серед молоді.

Однак було невідомо, хто саме помер від іспанки, що допомогло розпалити спекуляції про те, що міцне здоров’я не захистило людей.

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Крива смертності від грипу була незвичайною, у формі W. Зазвичай криві смертності мають форму U, що вказує на те, що немовлята з незрілою імунною системою та літні люди мають найвищий рівень смертності.

Крива W виникла у 1918 році через різке зростання смертності серед людей у віці від 20 до 40 років, а також серед немовлят і людей похилого віку. Здавалося, це вказувало на те, що молоді люди надзвичайно вразливі, і, згідно з численними повідомленнями того часу, не мало значення, чи були вони здорові, чи хронічно хворі.

Докторки Вісслер і ДеВітт, які проводили аналогічні дослідження чуми, побачили спосіб перевірити гіпотезу про уразливість молодих людей.

Коли люди страждають від тривалих захворювань, таких як туберкульоз чи рак, або інших стресових факторів, як дефіцит харчування, на кістках їхніх гомілок з’являються маленькі горбки. Оцінка слабкості за допомогою пошуку цих горбків "є цілком законним" як метод, сказав Пітер Пейлз, експерт з грипу в Медичній школі Ікана. Дослідники використовували скелети з Клівлендського музею природної історії. Його колекція з останків 3 тис. людей, які зберігаються у великих ящиках у величезній кімнаті, включає ім’я кожної людини, а також вік та дату смерті.

Докторка Вісслер сказала, що вона дослідила кістки гомілки 81 людини у віці від 18 до 80 років, які померли під час пандемії. 26 із них були у віці від 20 до 40 років. Для порівняння вчені дослідили кістки 288 людей, які померли до пандемії.

Результати були очевидними: ті люди, чиї кістки вказували на те, що вони були слабкими, коли заразилися були, безумовно, найбільш уразливими, попри вік. Багато здорових людей також померли, але ті, хто мав хронічні хвороби, мали набагато більше ризиків не вижити.

Доктор Арнольд Монто, епідеміолог і почесний професор Школи громадської охорони здоров’я Мічиганського університету зазначив, що дослідження має сенс, але, за його словами, скелети не були випадковою вибіркою населення, тому може бути важко точно визначити ризик, пов’язаний із хворобливістю.

Доктор Пітер Пейлз сказав, що також існує розумне пояснення W-подібної кривої смертності від грипу 1918 року.

За його словами, це означає, що люди старше 30 або 40 років, швидше за все, мали імунітет до подібного вірусу, який дав їм певний захист. Молодші люди раніше не піддавалися впливу іспанки.