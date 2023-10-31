Українські лікарі витягли уламок із серця військового за допомогою неодимового магніту

Лікарі врятували життя 33-річного військовослужбовця, у серці якого застряг уламок.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму 24 жовтня 2023 року на Донеччині, повідомляють у Командуванні медичних сил ЗСУ.

У ділянці серця військового візуалізувалося стороннє тіло металевої щільності розміром 7Х6Х5,5 мм.

Реклама:

Військові медики-хірурги стабілізували стан пацієнта і направили його в клініку Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова.

У ділянці серця військового візуалізувалося стороннє тіло

До операції пацієнта готували три дні. Втручання виявилась складним: уламок застряг у важливій структурі серця, а саме у міжшлуночковій перетинці, що топографічно дуже близько до клапанів. Тож уламок потрібно було негайно забрати.

Операцію було проведено в умовах штучного кровообігу, серце довелося повністю зупинити.

Дістати металевий уламок вдалося завдяки методиці застосування неодимового магніту.

Цю методику КМС розробило спільно з цивільними лікарями і завдяки чому врятували життя 96 військовим.

Команда лікарів, які зробили операцію

Як повідомляли у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, ще з 2014 року разом з військовими хірургами та фахівцями Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова розробили спеціальні неодимові магніти. Винахід застосовують для того, щоб знаходити і видаляти металеві уламки в разі ураження грудної клітки та серця.

Реклама:

У липні за допомогою магніту лікарі змогли витягти з серця військового кам’яний уламок.