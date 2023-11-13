Які обмеження залишаються у пацієнтів після гепатиту А? Відповів Кузін

На Вінниччині зафіксували спалах гепатиту А, а поодинокі випадки – ще в деяких областях. Раніше ми пояснювали, як розпізнати гепатит А та кому треба вакцинуватись.

Тепер головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю РБК-Україна розповів, які обмеження після одужання залишаються у людей, які захворіли на гепатит А.

Насамперед, за словами лікаря, обмеження стосуватиметься донорства (але воно не пожиттєве).

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"Людина, яка перехворіла на вірусний гепатит А, щонайменше один рік не може бути долучена до донорства, бо це гостра інфекційна хвороба", – сказав Ігор Кузін.

Друге обмеження випливає з того, що будь-який гепатит – це ураження печінки. Отже, після одужання людині потрібна дієта.

"Після перенесеного захворювання людина протягом декількох років вимушена дотримуватися спеціального дієтичного режиму, адже функція печінки відновлюється доволі повільно.

Тому оці, по суті, два обмеження залишаються певний проміжок часу, але людина рано чи пізно повертається вже до нормального режиму харчування", – пояснив Кузін.

Нагадаємо, спалах гепатиту А на Вінниччині зафіксували у жовтні. Джерело поширення інфекції ще встановлюють.

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Станом на 12 листопада, за даними Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, у Вінницькій області вже зафіксували 320 випадків зараження. З них 267 – лабораторно підтверджені. Серед хворих – 39 дітей.

На території Вінницької області проти вірусного гепатиту А вакцинували 699 людей. Медичних працівників – 648, контактних осіб – 51, із них 6 дітей.