Спалах гепатиту А: що треба знати про симптоми, ускладнення та вакцинацію

Гепатит А – відома хвороба "брудних рук", яка останнім часом поширюється в Україні. Зокрема, спалах гепатиту А зафіксували на Вінниччині.

На Івано-Франківщині та Закарпатті зареєстровано поодинокі випадки. Ще один – нещодавно зафіксували у Тернопільській області.

Що таке гепатит А, які симптоми цього захворювання, як йому запобігти, кому та коли потрібно вакцинуватися?

Реклама:

Розібратися у темі "УП. Життя" допоміг дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, а також матеріали Міністерства охорони здоровʼя та Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Що таке гепатит А?

Фото: Shidlovski

Гепатит А або хвороба Боткіна – це захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту А, який передається фекально-оральним шляхом, найчастіше через брудні руки, інфіковану воду та їжу. Також він може передаватись під час орально-анального сексу з інфікованою людиною.

"Саме цю хворобу, гепатит А, варто називати хворобою Боткіна. Свого часу Сергій Боткін описав спалах жовтяниці – він нічого не знав про збудник, про віруси, але описав хворобу.

За традицією потім його ім'я почали використовувати на пострадянському просторі до всіх жовтяниць або до всіх гепатитів, які перебігали в жовтяницю. Заради справедливості, Боткін має стосунок лише до гепатиту А", – пояснює Федір Лапій.

У людей, які перехворіли гепатитом А, формується пожиттєвий імунітет.

Реклама:

На відміну від гепатитів В і С, при гепатиті А не розвивається хронічна форма інфекції. Загалом перебіг гепатиту А характеризується хорошим прогнозом, рідко закінчується смертю.

За оцінками ВООЗ, у 2016 році від гепатиту А у світі померло 7134 людини (що становить 0,5% смертності від вірусних гепатитів).

Однак у деяких випадках хвороба викликає ускладнення, тож найкращий спосіб вберегтися – вакцинація.

Які симптоми гепатиту А?

Хвороба Боткіна може перебігати як у легкій, так і у важкій формі.

Найпоширенішими ознаками є:

нудота;

підвищена температура;

слабкість;

відсутність апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

потемніння сечі;

жовтяниця (пожовтіння шкіри і білків очей).

Зауважте, що не завжди в інфікованих спостерігаються всі симптоми. Також жовтяниця може бути не лише ознакою гепатиту А.

Федір Лапій пояснює, що перші симптоми – це дуже неспецифічні прояви у вигляді болю в животі, підвищенні температури, можуть також бути болі в суглобах.

Коли ж з’являється жовтяниця (жовтіє шкіра, білки очей, слизові оболонки), це найчастіше спонукає людей звертатися до лікаря з підозрою на гепатит.

"Вірус потрапляє до нас через рот, з немитими руками. Він спочатку розмножується у кишківнику. Тобто, не дивно, що першими будуть симптоми захворювання шлунково-кишкового тракту.

Потім вірус проникає в печінку і руйнує її клітини. Тоді і з'являється жовтяниця. Якраз жовтяниця і свідчить про проблеми із жовчю. І це може бути один з сигналів, що у вас є ураження печінки", – наголошує інфекціоніст.

Також гепатит А можна підозрювати у людини, яка мала контакт з хворим, і щонайменше за 2 тижні помітила симптоми розладу шлункового-кишкового тракту.

Як перебігає хвороба?

Фото: Tharakorn

Інкубаційний період гепатиту А становить 14-28 днів. А особливості перебігу хвороби пов'язані з віком.

Наприклад, якщо дитина зустрічається з вірусом в перші роки життя, то жовтяниця розвивається дуже рідко (менше 10% випадків). Проявами інфікування зазвичай є короткочасні діарея та блювота.

"У дорослих – навпаки. 90% дорослих мають жовтяницю і хворіють досить тяжко. У дітей шкільного віку – 50 на 50", – пояснює лікар.

Чим старша людина, тим тяжчим є перебіг хвороби Боткіна. Тяжка форма хвороби і летальні наслідки найчастіше фіксуються у людей віком 65+ років, кажуть у МОЗ.

Також можуть бути ускладнення, якщо у пацієнта є серйозне супутнє захворювання печінки (наприклад, хронічний гепатит В або С), вроджені захворювання печінки, порушення обміну речовин.

Які є ускладнення при гепатиті А?

Фото: Elnur_

Печінкова недостатність – це основне ускладнення, яке проявляється низкою симптомів та загрожує смертю. Якщо ви помітили симптоми печінкової недостатності, потрібно одразу викликати швидку!

Серед симптомів – галюцинації, порушення свідомості, характерний "печінковий запах", крововиливи, адже печінка дуже важлива як орган в системі згортання крові.

"Існує так звана "блискавична" або фульмінантна форма гепатиту А з розвитком печінкової недостатності.

Стан пацієнта дуже швидко погіршується, може розвинутись печінкова кома з відповідними наслідками", – пояснює інфекціоніст.

Є й інші, більш рідкісні ускладнення. Наприклад, холестатичний гепатит (порушення відтоку жовчі),енцефалопатія (незапальні захворювання мозку).

Як можна заразитися гепатитом А?

Гепатитом А можна заразитись через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

Утім, за даними ВООЗ, спалахи хвороби, коли інфікування відбувалось через воду, фіксуються нечасто.

"В Україні в сільській місцевості поширено використання вигрібних ям. А вірус дуже стійкий. Вірус потрапляє у вигрібну яму від людини і, якщо йде повінь або розлив води, то потрапляє у водойми.

Небезпека, пов'язана з терористичним актом РФ на Каховській ГЕС, полягала в тому, що вода затопила присадибні господарства, зокрема вигрібні ями в літній період. Куди воно потрапить? На одеські пляжі. Тому ми казали: не купайтеся, це небезпечно", – додає Лапій.

Фото: microgen

Ризик гепатиту А виникає, якщо пити воду з сумнівних джерел, наприклад, з гірських річок – особливо вздовж дороги, де ходять туристи.

У домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї.

Також можна заразитися через тісний фізичний контакт з інфікованою людиною.

Варто пам’ятати, що в сухому середовищі за кімнатної температури вірус зберігається протягом тижня, у воді – від 3 до 10 місяців, у випорожненнях – до 30 діб.

Де поширений гепатит А і які ризики зараження?

Фото: A1804

Залежно від того, де ви народилися і проживали, у вас різні шанси зустрітися зі збудником хвороби, каже інфекціоніст.

Є країни з високою, середньою, низькою і дуже низькою ендемічністю. Наприклад, до останніх належать Скандинавські країни, а висока ендемічність в Африці та деяких регіонах Азії.

Інфекція поширена в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де погані санітарні умови, і 70-90% дітей інфікуються вірусом гепатиту А у віці до 18 років.

Рівень інфікування низький у країнах з високим рівнем доходу та хорошими санітарно-гігієнічними умовами.

Україна належить до країн середньої ендемічності гепатиту А.

"Українці набувають імунітет зазвичай у дитинстві. До настання дорослого віку близько 70% і навіть більше українців вже мають імунітет до гепатиту А і про це не здогадуються.

Але є близько 20-30% дорослих, які імунітету не мають. Вони хворіють тяжко, і можуть пройти планову вакцинацію", – пояснює лікар.

Ризик інфікування мають усі люди, які мають стосунок до можливого джерела інфекції і не мають імунітету до неї. Зокрема, невакциновані.

"Інфікована людина виділяє вірус з фекаліями. Якщо ви контактуєте з людиною, а вона не миє руки після туалету, або контактуєте з продуктами, які готує ця людина – це ризик.

Наприклад, працівники водоочисних споруд у групі ризику щодо поширення та зараження, оскільки вірус дуже стійкий в зовнішньому середовищі, зберігає свою здатність заражати тривалий час і не боїться заморожування", – каже Федір Лапій.

За даними ВООЗ, підвищений ризик зараження також мають люди, які потерпають від антисанітарії, не мають доступу до чистої води, займаються одностатевим сексом, мають сексуальний контакт із інфікованою людиною та подорожують до країн з високим рівнем поширеності вірусу.

Що робити, якщо ви або ваші рідні захворіли на гепатит А?

Фото: AndrewLozovyi

Основні рекомендації – це симптоматичне лікування. Госпіталізація зазвичай необов’язкова, якщо відсутній тяжкий перебіг інфекції, немає печінкової недостатності.

Федір Лапій також дає такі загальні рекомендації:

пити багато води;

дотримуватись ліжкового режиму, відпочивати;

не вживати ліків, що є потенційно токсичними для печінки (наприклад, парацетамол/ацетамінофен, які часто використовуються для зниження температури).

Якщо ж ви контактуєте з людиною, хворою на гепатит А, не потрібно "відселяти" її.

"Ця інфекція не передається через повітря як, наприклад, збудник COVID-19, кору, вітряної віспи чи грипу.

Цей вірус передається фекально-оральним шляхом, тобто хворий виділяє збудник фекаліями, а той, хто заражається, робить це через свої руки", – наголошує Федір Лапій.

Щоб уникнути поширення вірусу, і хворому, і здоровому потрібно ретельно мити руки, особливо після туалету і перед їжею.

Також лікар радить уникати орально-анального сексу. Передача вірусу при поцілунках є малоймовірною.

" Вірус розмножується в епітеліальних клітинах шлунково-кишкового тракту і виділяється з фекаліями. Теоретично можна припустити, що хворий може з забрудненими руками занести якусь кількість вірусу в рот і далі через поцілунок його передати. Але це малоймовірно. В основному це фекально-оральний шлях.

Чи медичні працівники в особливій групі ризику заразитися вірусом гепатиту А? За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я медичні працівники не в групі ризику, бо вони повинні вміти мити руки після пацієнта", – каже лікар.

Профілактика. Коли і як вакцинуватися проти гепатиту А?

Фото: AllaSerebrina

Щоб уникнути зараження гепатитом А, необхідно:

ретельно мити руки, особливо після туалету, перед їжею та її приготуванням, після громадських вбиралень;

не купувати продукти на стихійних ринках;

вживати чисту питну воду;

кипʼятити воду (1 хвилина кипʼятіння вбиває вірус);

уникати сумнівних водойм, не пити з них;

вакцинуватися, якщо в дитинстві ви не отримали імунітету в результаті зустрічі з вірусом.

Вакцинація проти гепатиту А дозволена від 12 місяців життя. Вакцина є дуже високоефективною (майже 100% відсотків), каже Федір Лапій.

В Україні зареєстровано кілька ін’єкційних інактивованих вакцин проти вірусного гепатиту А: Хаврикс (вакцина від гепатиту А) та Твінрикс (комбінована вакцина проти гепатиту А та гепатиту В). Обидві вакцини платні.

Але є вакцини, надані як гуманітарна допомога, які використовуються для певних груп населення. Вони безоплатні.

Фото: DragonImages

"Якщо ви доросла людина і ви в групі ризику тяжкого перебігу гепатиту А, ви можете перевірити у себе наявність антитіл.

Якщо вони у вас позитивні, то ви маєте імунітет. Якщо у вас антитіла негативні, ви будете далі проживати в Україні, не плануєте переїжджати в Данію або Норвегію, то вам варто вакцинуватися від гепатиту А, тому що в дорослому віці інфекція перебігає тяжко", – радить інфекціоніст.

Виробники рекомендують дві дози для більш тривалого захисту після щеплення.

Якщо дитині зробили одне щеплення, а другої дози вона не отримала, то в дорослому віці можна зробити друге щеплення.

"Зазвичай однієї дози достатньо. Але тут буде друга доза для підстраховки, якщо раптом ви не сформували імунітет на першу дозу.

Коли йдеться про другу дозу, яку ви не зробили в дитинстві, вам не потрібно починати вакцинацію спочатку. Ви можете або отримати свою другу дозу, або визначити антитіла. Якщо вони у вас позитивні, то, в принципі, ви захищені", – додає інфекціоніст.

Також вакцини проти гепатиту А можуть бути використані для екстреної вакцинації, якщо нещеплена людина контактувала з хворим на гепатит А.

Якщо ввести вакцину протягом 2 тижнів, то можна запобігти інфекції. Звичайно, чим швидше це зробити, тим ефективнішою буде вакцинація, наголошує лікар.

Олена Барсукова, Українська правда. Життя